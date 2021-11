Hrvatska karatašica zarazila se koronom u Dubaiju pa se ne može vratiti kući

Bez katašice Nike Jelen, koja je pozitivna na COVID-19 pa je morala ostati u karanteni, i kataške izbornike Marijane Kiuk, koja je ondje ostala s njom, iz Dubaija su se vratili hrvatski karataši i karatašice, sudionici u nedjelju okončanog Svjetskog prvenstva.

Tako su se vratili i Lucija Lesjak, koja je na svom debitanskom SP-u, odmah osvojila medalju (broncu) ali i sudionik mnogih velikih natjecanja Anđelo Kvesić koji je osvojio svoju drugu svjetsku broncu.

Da ono u Čileu prije dvije godine, kada je postala svjetska mlađeseniorska prvakinje, nije bio samo njen izuzetno sretan dan Lucija je potvrdila u Dubaiju.

- Premda posljednjih mjeseci nisam imala izvedbe na toj razini, ja sam na SP otišla s puno očekivanja. Stvarno sam vjerovala da mogu dospjeti daleko, a da bih dohvatila ovu broncu trebalo je puno ljudi stati iza mene. Prije svega moj trener Danil Domdjoni, s kojim radim posljednje tri godine, moj kondicijski trener, te Ante Čutura i Hrvatski dragovoljac, pa moj prvi klub Međimurje, obitelj, Hrvatski karate savez...

Sudionicima procesa i potpornjevima njegovoj karijeri zahvaljivao se i Anđelo Kvesić:

- Najveće zahvale idu mom klubu Hercegovina Zagreb u kojem moj brat Ivan, Martinac i ja trenoramo danonoćno i u kojem su nam treneri Danijel Vučić i Boris Vujičić te kondicijski trener Stjepan Bešenić stalno pri ruci.

Riječ je dobio i Ivan Kvesić, "pehist godine", koji je osvojio peto mjesto po treći put ove godine na velikim natjecanjima. Nakon Prvenstva Europe i Olimpijskim igrama, dogodilo mu se to i na Svjetskom prvenstvu ali s razlogom jer, zbog ozljede ramena zbog koje ga čeka i skora operacija, nije bio posve fit.

- Da, ovo je stvarno bila rezultatski teška godina i meni kao svjetskom prvaku peto mjesto i nije neki veliki domet. Ja sam navikao osvajati medalje pa je ovo, uz tu ozljedu ramena, za mene bila psihološki dosad najzahtjevnija godina. Morao sam mijenjati stil borbe i gard što je tijekom godine utjecalo na moje domete.

U takvom stanju nije uspio Ivan izboriti više od remija na petoj ploči momčadskog dvoboja sa Azerbajdžancima, a da je pobijedio Hrvatska bi išla dalje. No, taj meč kojeg je Hrvatska izgubila za samo jedan pojedinčani bod, izgubljen je u očima sutkinje koja je sudila borbu Anđela Kvesića koji je pak uvjeren da je samo jedan od četiri kaznena boda zasluženo dobio. A dobio ih je četiri što je značilo automatsku diskvalifikaciju i poraz od 0:8 koju bodovnu razliku su ostali dečki umalo nadoknadili.

- Sutkinja koja je sudila Anđelov meč nanijela nam je veliku nepravdu. No, mi smo prvaci Europe i vratit ćemo se još jači.

Što o toj situaciji misli predsjednik Hrvatskog karate saveza i glavni tajnik Europskog karate saveza pitali smo Davora Cipeka osobno?

- Teško je pričati o sudačkim odlukama u sustavu donošenja istih po subjektivnoj procjeni. Sudjelujem u međunarodnoj karataškoj politici pa mogu ovakve primjere prenijeti onima koji bi trebali raditi na tome da se takvo što manje događa. Jer, mi u našem sportu štopericu i metar nemamo već imamo subjektivnu procjenu sudaca. Taj meč je bio prilično napet a nama je unatoč svemu trebao samo jedan jedini bod za prolaz dalje. A da smo prošli Azerbajdžan uvjeren sam da bismo završili u finalu jer duboko vjerujem da bismo pobijedili Srbiju koja je na koncu postala doprvak svijeta.

Priliku da uđu u zonu medalja imale su i karatašice ekipno koje je predvodio ženski izbornik Goran Romić:

- Kao brončane sa posljednjeg Prvenstva Europe cure su bile kandidatkinje za odličje i na Svjetskom prvenstvu no zadesili su nas pehovi. Naime, pred odlazak na put dvije cure su nam bile COVID pozitivne a na koncu se pokazalo da su ipak negativne. No, zbog toga nisu trenirale nekoliko dana pa nismo bili na traženoj razini i zato smo zacijelo i gubili neke već dobivene borbe. Poput Alessandre Hasani pojedinačno, na kraju je i ženska ekipa bila sedma no ove cure po kvaliteti doista mogu više.

A za njih, baš kao i za dečke, to tvrdi i Enver Idrizi, legenda hrvatskog karatea, nekad dvostruki europski prvak i svjetski doprvak, koji je u Dubaiju bio poseban gost Hrvatskog karate saveza. A kao takav doživio je i počast da mu je predsjednik Svjetskog karate saveza Antonio Espinos dodijelio posebno priznanje za zasluge u razvoju sporta.

- Imamo sjajnu momčad, dugo nismo imali takvu mušku ekipu a i cure su odlične, a Lucija je cura koja ima potencijal da jednog dana bude i najbolja na svijetu - kazao je Idrizi.