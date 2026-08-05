U 64 susreta Lige prvaka samo su Dinamo i još dva kluba uspjeli ostvariti ovakav nevjerojatan podvig!

Nogometaši Dinama u utorak navečer u trećem pretkolu Lige prvaka pobijedili su Kauno Žalgiris s 5:0 i praktički osigurali nastup u play-offu, u kojem će ih čekati norveški Viking.

Momčad Marija Kovačevića ovoga puta od samog je početka susreta ušla koncentrirano u utakmicu, nametnula se od prve minute i taj ritam držala doslovno do zadnje sekunde kad je postigla peti pogodak.

Bila je to potpuna dominacija plavih kakva se rijetko viđa, čak 70 posto posjeda lopte, 20 udaraca (od čega devet u okvir), dok su gosti u 90 minuta ostali bez udarca unutar okvira, samo su jednom pogodili okvir gola udarcem iz velike daljine.

I da, treba priznati da Litavci, iako su prvaci svoje države, a i trenutačno su u vrhu (bod su iza prvoplasiranog, ali imaju dva susreta manje), nisu protivnik iz samog vrha, čak ni u kvalifikacijama, ali kako se kaže: danas svi igraju nogomet. Stoga treba ponekad dati kredit i Dinamu koji je rutinski obavio posao. Jer takve utakmice ponekad znaju biti jako zeznute, svi očekuju da pobijediš, čak i uvjerljivo, pa ako to ostvariš, smatra se očekivanim. A ako kiksaš, onda dolaze kritike. Dinamo je ovaj zadatak shvatio ozbiljno i treba plavima skinuti kapu. Nikome danas nije lako postići pet komada, posebno u europskim utakmicama.

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U prilog tome govori i zanimljiva činjenica da su u dosadašnja 64 susreta kvalifikacija za Ligu prvaka odigrana ovog ljeta, osim Dinama, samo još dva kluba ostvarila pobjedu s pet pogodaka razlike. Sjevernoirski Larne stradao je protiv Zvezde (0:5), dok je albanska Egnatia sa 6:1 pobijedila moldavski Petrocub. Ali oba ta susreta bila su u ranijim fazama kvalifikacija, u prvom, odnosno drugom pretkolu, kad su protivnici poprilično slabiji.

U trećem pretkolu samo je Dinamo bio uvjerljiv, svi ostali su ili remizirali ili slavili s jednim pogotkom razlike. To su činjenice koje potvrđuju da je zagrebački klub i dalje Real Madrid europskih kvalifikacija, kako ga je svojevremeno nazvala Uefa.