Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Svaka čast

U 64 susreta Lige prvaka samo su Dinamo i još dva kluba uspjeli ostvariti ovakav nevjerojatan podvig!

Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/13
VL
Autor
Hrvoje Delač
05.08.2026.
u 18:50
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Nogometaši Marija Kovačevića jako su dobro ušli u novu sezonu, HNL otvorili pobjedom, a u Europi izbacili Thun, a sada praktički i Kauno Žalgiris

Nogometaši Dinama u utorak navečer u trećem pretkolu Lige prvaka pobijedili su Kauno Žalgiris s 5:0 i praktički osigurali nastup u play-offu, u kojem će ih čekati norveški Viking.

Momčad Marija Kovačevića ovoga puta od samog je početka susreta ušla koncentrirano u utakmicu, nametnula se od prve minute i taj ritam držala doslovno do zadnje sekunde kad je postigla peti pogodak.

Bila je to potpuna dominacija plavih kakva se rijetko viđa, čak 70 posto posjeda lopte, 20 udaraca (od čega devet u okvir), dok su gosti u 90 minuta ostali bez udarca unutar okvira, samo su jednom pogodili okvir gola udarcem iz velike daljine.

I da, treba priznati da Litavci, iako su prvaci svoje države, a i trenutačno su u vrhu (bod su iza prvoplasiranog, ali imaju dva susreta manje), nisu protivnik iz samog vrha, čak ni u kvalifikacijama, ali kako se kaže: danas svi igraju nogomet. Stoga treba ponekad dati kredit i Dinamu koji je rutinski obavio posao. Jer takve utakmice ponekad znaju biti jako zeznute, svi očekuju da pobijediš, čak i uvjerljivo, pa ako to ostvariš, smatra se očekivanim. A ako kiksaš, onda dolaze kritike. Dinamo je ovaj zadatak shvatio ozbiljno i treba plavima skinuti kapu. Nikome danas nije lako postići pet komada, posebno u europskim utakmicama.

Glasovanje je obavljeno, Varvodić novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora

U prilog tome govori i zanimljiva činjenica da su u dosadašnja 64 susreta kvalifikacija za Ligu prvaka odigrana ovog ljeta, osim Dinama, samo još dva kluba ostvarila pobjedu s pet pogodaka razlike. Sjevernoirski Larne stradao je protiv Zvezde (0:5), dok je albanska Egnatia sa 6:1 pobijedila moldavski Petrocub. Ali oba ta susreta bila su u ranijim fazama kvalifikacija, u prvom, odnosno drugom pretkolu, kad su protivnici poprilično slabiji.

U trećem pretkolu samo je Dinamo bio uvjerljiv, svi ostali su ili remizirali ili slavili s jednim pogotkom razlike. To su činjenice koje potvrđuju da je zagrebački klub i dalje Real Madrid europskih kvalifikacija, kako ga je svojevremeno nazvala Uefa.
Ključne riječi
mario kovačević Liga prvaka Žalgiris Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka
Video sadržaj
2
KOMENTAR

Dinamo je za Žalgiris jednostavno prejak, koliko god ga Sopić poznavao, ne može mu naškoditi

Ulaskom u play-off plavi su riješili i dobar dio financijskih želja, procjenjuje se da će s tima, čak i da ne uđu u Ligu prvaka priskrbiti između 10 i 15 milijuna eura, a budu li uspješniji od Norvežana ta bi zarada mogla preći 30 milijuna eura. Ipak, prije toga treba otputovati u Litvu i završiti posao, no s obzirom na kvalitetu momčadi to ne bi smio biti problem.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!