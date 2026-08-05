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PORBLEMI ZA PLAVE

Kovačević se našao u neočekivanom problemu zbog UEFA-inih pravila: Mora prekrižiti neke igrače

PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
05.08.2026.
u 15:18
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Iza svega stoje UEFA-ina pravila koja kažu da svaka momčad mora imati barem osam lokalno treniranih igrača na A listi prijavljenih za europska natjecanja

Nogometaši Dinama praktički su osigurali plasman u playoff fazu Lige prvaka zahvaljujući pobjedi od čak 5:0 protiv litavskog Kauno Žalgirisa u prvoj utakmici trećeg pretkola. Plave u posljednjem pretkolu očekuje norveški prvak Viking, a u slučaju poraza igrat će grupnu fazu Europske lige. Koje god europsko natjecanje igrali, plavi bi se mogli naći u problemu. Vjerojatno će biti prisiljeni igrati sa smanjenim kadrom.

Iza svega stoje UEFA-ina pravila koja kažu da svaka momčad mora imati barem osam lokalno treniranih igrača na A listi prijavljenih za europska natjecanja. Lokalno trenirani igrači znači da su između 15. i 21. godine morali provesti barem tri godine u lokalnom nogometnom sustavu. Od tih osam, četvorica moraju biti klupski trenirana odnosno morali su bar tri godine provesti u klubu za koji nastupaju.

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Jer nema četvoricu takvih igrača, Dinamo ne može popuniti A listu prijavljenih igrača koja prima 25 mjesta. Za svakog igrača koji nedostaje na listi klupski treniranih, A lista pojedinog kluba smanjuje se za jedno mjesto. Kovačević je za utakmicu sa Žalgirisom prijavio 22 od 25 dopuštenih igrača.

Problem je u tome što Dinamo pokušava dovesti Rusa Kirila Kravcova te aktivno traži novog golmana, a već je doveo Francuza Noaha Nsokija. Dovođenjem još novih igrača ili registracijom Danija Rodrigueza (trenutno se oporavlja od ozljede) za eurokupove, Dinamo bi si značajno smanjio broj igrača koje smije koristiti u UEFA-inim natjecanjima.
Ključne riječi
pravila UEFA mario kovačević Dinamo

Komentara 3

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KD
krunoslav.dj
16:06 05.08.2026.

Kako onda ciparski klubovi nastupaju?

FR
freeshooter
15:48 05.08.2026.

...nije to Kovačevićev problem, nego prvenstveno Dinamov problem... stala je proizvodnja iz Dinamove škole, zaista je previše stranaca u rosteru... dovodi se sve i svašta, samo primjer Mmaee... koliko se moglo supertalenata razviti u akademiji za milijune novaca koji je potrošen na ovog truta... mi smo oduvijek stvarali svoje igrače i imali vrhunske pojedince, sve dugačije od toga je siguran put ka lošem i nepovratnom stanju... mali Mikić i Šunta su već morali biti uigrani dio rostera, mali Jakirović je otišao zbog toga... nužan restart i vraćanje korijenima, prvenstveno svoja akademija, pa domaći HNL, okolni susjedi su kao domaći, pa tek dobri stranci...

ZA
zagi101
16:17 05.08.2026.

real Madrid, Chelsea, Manchester City, itd. kaj onda s njima bude, sve sami stranci

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