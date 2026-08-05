Kovačević se našao u neočekivanom problemu zbog UEFA-inih pravila: Mora prekrižiti neke igrače

Nogometaši Dinama praktički su osigurali plasman u playoff fazu Lige prvaka zahvaljujući pobjedi od čak 5:0 protiv litavskog Kauno Žalgirisa u prvoj utakmici trećeg pretkola. Plave u posljednjem pretkolu očekuje norveški prvak Viking, a u slučaju poraza igrat će grupnu fazu Europske lige. Koje god europsko natjecanje igrali, plavi bi se mogli naći u problemu. Vjerojatno će biti prisiljeni igrati sa smanjenim kadrom.

Iza svega stoje UEFA-ina pravila koja kažu da svaka momčad mora imati barem osam lokalno treniranih igrača na A listi prijavljenih za europska natjecanja. Lokalno trenirani igrači znači da su između 15. i 21. godine morali provesti barem tri godine u lokalnom nogometnom sustavu. Od tih osam, četvorica moraju biti klupski trenirana odnosno morali su bar tri godine provesti u klubu za koji nastupaju.

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Jer nema četvoricu takvih igrača, Dinamo ne može popuniti A listu prijavljenih igrača koja prima 25 mjesta. Za svakog igrača koji nedostaje na listi klupski treniranih, A lista pojedinog kluba smanjuje se za jedno mjesto. Kovačević je za utakmicu sa Žalgirisom prijavio 22 od 25 dopuštenih igrača.

Problem je u tome što Dinamo pokušava dovesti Rusa Kirila Kravcova te aktivno traži novog golmana, a već je doveo Francuza Noaha Nsokija. Dovođenjem još novih igrača ili registracijom Danija Rodrigueza (trenutno se oporavlja od ozljede) za eurokupove, Dinamo bi si značajno smanjio broj igrača koje smije koristiti u UEFA-inim natjecanjima.