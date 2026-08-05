Modrić otvoreno progovorio: S tim čovjekom imam loše iskustvo, nije lijepa uspomena

Hrvatski nogometni reprezentativac Luka Modrić prvi je put javno govorio nakon što je produžio ugovor s talijanskim Milanom, istaknuvši kako je odluku o ostanku donio još u prosincu, ali je s potpisom pričekao kako bi provjerio fizičko stanje i motivaciju za nastavak karijere.

"Već sam u glavi imao želju nastaviti još jednu godinu. Mogao sam potpisati ugovor već u prosincu, ali nisam to učinio jer sam želio poslušati svoje tijelo – morao sam vidjeti jesam li još uvijek jednako gladan uspjeha, imam li istu želju i strast za igranjem nogometa. Odgovori su na kraju bili onakvi kakve sam očekivao: i dalje se osjećam dobro, imam strast i sve što je potrebno za nastavak", rekao je Modrić u razgovoru za talijanske novine La Gazzetta dello Sport.

Kapetan hrvatske reprezentacije, koji će za mjesec dana napuniti 41. godinu, naglasio je da je na njegovu odluku snažno utjecao odnos kluba i navijača prema njemu.

"Milan mi je prošle godine pokazao ono što svaki nogometaš želi – povjerenje i privrženost. Klub i navijači bili su uz mene u svakom trenutku i to je bio glavni razlog zbog kojeg sam odlučio ostati", poručio je.

Modrić se osvrnuo i na smrt legendarnog kapetana Milana, Franca Baresija, za kojeg je rekao da je jedan od njegovih nogometnih uzora iz djetinjstva.

"Baresi je za mene predstavljao bit Milana. Bio je jedan od najvećih simbola ovog kluba, skroman čovjek i vođa koji je predvodio primjerom. To je ogroman gubitak za Milan i sve navijače", rekao je hrvatski veznjak.

Dodao je da je kao dječak pratio Milan, među ostalim i zbog sunarodnjaka Zvonimira Bobana, ali i zbog velikih igrača poput Baresija.

"Kad se kao dijete zaljubite u neki klub, postoje igrači koje uzimate kao primjer. Iako nije igrao na mojoj poziciji, divio sam mu se i mislio: tako se treba ponašati i igrati nogomet", rekao je Modrić.

Istaknuo je kako bi posebnu vrijednost imalo osvajanje trofeja s Milanom i posveta njemu.

"To za nas može biti veliki cilj – osvojiti naslov i posvetiti ga Francu. Zbog njegova nasljeđa. Bilo bi to nešto izvanredno, prekrasno, pravi san. Naporno ćemo raditi da to ostvarimo", kazao je.

Govoreći o prošloj sezoni, Modrić je priznao da je završetak prvenstva bio razočaravajući jer Milan nije izborio Ligu prvaka.

"Nismo završili dobro i nismo ostvarili minimalni cilj, a to je plasman u Ligu prvaka. Bilo je frustrirajuće. Žao mi je što zbog ozljede nisam mogao pomoći momčadi u najvažnijim utakmicama na kraju sezone", rekao je.

Modrić je prošle sezone odigrao 37 utakmica za Milan koji je završio na petom mjestu u prvenstvu.

O novom treneru Rúbenu Amorimu kazao je kako su prvi dojmovi vrlo pozitivni.

"Vjerujem da će trener donijeti nove ideje, a mi ćemo pokušati napraviti sve što traži od nas. Nadam se da ćemo biti na istoj valnoj duljini i da će sve dobro funkcionirati", rekao je.

Modrić je pohvalio i novo pojačanje, portugalskog napadača Gonçala Ramoa koji je s Portugalom zabio pogodak kojim je Hrvatska ispala sa Svjetskog prvenstva.

"Pratio sam ga puno i riječ je o sjajnom napadaču. Možda je upravo on igrač koji nam je nedostajao. Nadam se da će nastaviti raditi velike stvari kao u klubovima prije Milana", rekao je Modrić.

Na pitanje o drugom portugalskom suigraču Rafaelu Leãu, Modrić je poručio da bi volio da ostane u momčadi.

"Ne želim mu davati savjete, Rafa je dovoljno zreo da zna što je najbolje za njega. Veliki je igrač i lijepo je imati ga ovdje. Ako ostane, to bi za nas bilo sjajno jer je, kada je u najboljoj formi, jedan od najboljih igrača svijeta. Kao nogometaš, naravno da želim Rafu u svojoj momčadi", istaknuo je.

Modrić, koji je tijekom karijere osvojio s Real Madridom 28 trofeja, od čega šest naslova Lige prvaka, rekao je da mu motivacija nije nestala.

"Kad sam prvi put došao ovdje, rekao sam da želim pobjeđivati s Milanom i taj san je i dalje isti. Želim osvojiti trofeje noseći ovaj dres. Ne znam hoće li to biti Scudetto ili neki drugi naslov, ali moj cilj nije promijenjen. Nisam došao ovdje zabavljati se ili provesti vrijeme. Krećem dalje s jasnim snom i ciljem", zaključio je hrvatski veznjak.