Jedan od najvećih žestoko udario po Infantinu: 'Nikad nisam vidio ovakvu lupež i kukavice'

Nogometna ikona Luis Figo javno je poručio da predsjednik Fife Gianni Infantino mora otići i to odmah. Ovim potezom dodatno je pojačao pritisak na prvog čovjeka svjetskog nogometa koji održava krizni sastanak s vodećim dužnosnicima Fife. Sastanak je uslijedio nakon što je Infantino morao odustati od kontroverznog plana prodaje udjela u Svjetskom prvenstvu i drugim natjecanjima privatnim ulagačima.

U britkom autorskom tekstu koji je objavio Daily Mail, osvajač Zlatne lopte, Lige prvaka i brojnih naslova nije štedio riječi prema Švicarcu talijanskih korijena. Infantinovo ponašanje ocijenio je najnižim, najlopovskijim i najkukavičkijim sebičnim ponašanjem kojem je ikada svjedočio.

- Mogao bih napisati 10 tisuća riječi o problemima u FIFA-i. Ali rješenje treba samo tri: Infantino mora otići. Cijeli život volim nogomet. Bio sam profesionalni igrač 20 godina. I vjerujte mi, upoznao sam neke lupeže tijekom svog bavljenja nogometom, ali ono što sam vidio razotkriveno u posljednjih 10 dana je najniže, najlopovskije i kukavički sebično ponašanje kojem sam ikada svjedočio - poručio je Figo.

- Čovjek koji bi to učinio - čovjek koji bi pokušao na silu progurati tako velike promjene samo da bi obogatio sebe i svoje prijatelje - je relikt prošlosti igre i ne bi smio imati nikakvu ulogu u budućnosti nogometa. Ako je to bila tako dobra ideja, zašto to niste rekli svojim članovima kada ste ih sve okupili u sobi prije finala Svjetskog prvenstva? Ako je to bio tako veliki plan, zašto ne biste svojim članovima rekli i o rizicima, kao i o onome što opisujete kao koristi?

Today I join others from across our game and call for Gianni Infantino to resign as FIFA President.



Infantino has debased the office that he promised to elevate. He has lied, deceived and tried to feather his own nest at the expense of the game he is supposed to serve.



He has… — Luís Figo (@LuisFigo) August 5, 2026

Portugalac Figo, koji se 2015. povukao iz utrke za predsjednika Fife i tada pružio podršku Infantinu, smatra da treba otići odmah.

- Ovaj plan, kao i Superligu prije, razbili su mediji koji su otkrili svaku lukavost prije nego što su njegovi zagovornici shvatili svoju poruku. I hvala Bogu da jest. Izgubio je podršku svojih viših suradnika, najbližih savjetnika, velike većine ljudi koji posvećuju živote ovom sportu... Prekasno je da spasi svoje dostojanstvo, ali nije prekasno da spasi nogomet. Treba otići. Odmah - završio je.