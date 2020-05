Tužnije ne može: Umro je mladić koji je gol i bos, bez igdje ikoga, dogurao do AS Rome

Joseph Bouasse Perfection, mladi kamerunski nogometaš koji je 1. rujna trebao proslaviti 22. rođendan, umro je u nedjelju navečer od posljedica infarkta.

Nesretni je mladić karijeru započeo u AS Romi, trenirao uz legende poput Danielea De Rossija i Francesca Tottija, i to nakon što je do slavnog kluba stigao kao potpuni siromah.

Naime, u Italiju je doputovao sa 16 godina uz još nekoliko vršnjaka, a na tako dalek put ga je nagovorio nekakav krijumčar ljudima koji ga je slagao da će mu osigurati nogometnu karijeru.

L'#ASRoma piange la scomparsa dell'ex calciatore della Primavera Joseph Bouasse Perfection e si stringe ai suoi cari in questo momento di grande dolore pic.twitter.com/oPFnzsejBr — AS Roma (@OfficialASRoma) May 25, 2020

Na njegovu žalost, ostavio ga je samog da se snalazi na rimskoj željezničkoj postaji, a milost je potražio u lokalnom prihvatnom centru.

Tamo je tijekom jedne prijateljske utakmice privukao pozornost skauta Rome, pa doista završio u klubu u kojemu je namjeravao ispuniti svoje snove.

Bilo je to 2015. godine, seniorski ugovor s Romom je potpisao čim je napunio 18, a trener Luciano Spalletti više puta ga je zvao da se pridruži treninzima prve momčadi.

Prvu profesionalnu seniorsku utakmicu odigrao je kao posuđeni igrač u Vicenzi, a u veljači 2020. godine postao je član rumunjskoga kluba Universitateje Cluj.