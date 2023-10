Turski novinar oštro o Bjelici: 'Privatni zrakoplov slao po suprugu, zaposlio sina, omalovažavao klub'

Hrvatski trener Nenad Bjelica nije se dugo zadržao u turskom Trabzonsporu. Bjelica je hrvatski trener ugovor s klubom imao je do 31. svibnja 2025., ali sporazumno je raskinut. Turski mediji objavili su i da Bjelica želi isplatu dogovorenih primanja do kraja ugovora, ali i da je klub s njim postigao dogovor da mu se isplate plaće do kraja sezone. U pitanju je iznos od 1,6 milijuna eura, što bi značilo da je po vođenju utakmice bio plaćen 200.000 eura.

Bjelica je ostavio Trabzonspor na sedmom mjestu prvenstvene ljestvice s četiri pobjede i četiri poraza. A turski novinar Gokturk Kagan koji prati Trabzonspor napisao je kritički tekst o Bjelici u kojem je naveo da je detaljno istražio zašto je hrvatski trener morao napustiti klub.

"Osjećao sam veliku žalost zbog Bjelice i temeljito istražio ovu situaciju. Razgovarao sam o Bjelici s nekoliko članova njegovog tima, igračima s kojima je radio, nekoliko igrača, nekoliko osoba iz kluba i te informacije kombinirao ono što sam primijetio s onim što sam čuo. Došao sam do zaključka: Bjelica nije toliko nevin koliko se čini", navodi turski novinar.

"Bjelica nije znao i nije mogao shvatiti da je Trabzonspor veliki klub i velika zajednica. Omalovažavao je Trabzonspor i tursku ligu. Uveo je svog sina, koji nije imao iskustva kao trener, u svoj stručni tim kao pomoćnog trenera. Čak ni Fatih Terim to ne bi mogao učiniti u Turskoj. Vidjeli smo da je Bjeličin sin, koji je predstavljen kao mentalni trener, sudjelovao u treninzima na terenu u mnogočemu."

Turski novinar piše da je Bjelica tražio da ni jedan igrač ne smije imati veću plaću od njega zbog čega je tražio da se raskine ugovor s Marcom Bartrom.

"Bjelica se zahvaljujući popustljivosti uprave ubrzo po dolasku pretvorio u gazdu. Imao je abnormalne apetite, zahtjeve i troškove, a sve mu se to dopuštalo. Tako je ljetos od predsjednika tražio privatni avion za let u Hrvatsku. Svi smo mislili da će na povratku u njemu biti Bruno Petković, kojeg je Bjelica toliko obećavao i uvjeravao nas da je njegov transfer riješen. Međutim, iz aviona je izašla samo trenerova supruga Senka."

Tvrdi i da je otišao bez pozdrava s igračima.

"Bjelica je samo pričajući puno i ne radeći ništa, ali uvjeravajući sve oko sebe da je učinio sve, uspio ostati u klubu pola godine. Za tako kratko vrijeme primio je više od 2.3 milijuna eura samo na ime plaće. U to nije uračunata otpremnina. Nema što, prekrasan dar od Trabzona tako neuspješnom treneru. I što je najbolje, prikazuje se kao žrtva, a navijači prihvaćaju tu priču. Istina je potpuno drugačija", zaključuje Bjelica.