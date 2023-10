Bjelica će za svaku utakmicu Trabzonspora koju je vodio dobiti 200 tisuća eura!

Ono što se već danima piše, sada je potvrđeno – Nenad Bjelica više nije trener Trabzonspora. Turski klub potvrdio je te navode objavom na društvenim mrežama.

Turski mediji navode da će ga zamijeniti Abdulah Avci, koji je vodio Trabzonspor od 2020. do ožujka ove godine, kada se povukao zbog osobnih razloga. Pod Avcijevim vodstvom klub je osvojio tursko prvenstvo i dva naslova u superkupu.

Trabzonspor se od Bjelice oprostio jednom riječju. "Hvala" su napisali uz njegovu fotografiju na društvenoj mreži X.

Inače, hrvatski trener ugovor s klubom imao je do 31. svibnja 2025., ali sporazumno je raskinut. Turski mediji objavili su i da Bjelica želi isplatu dogovorenih primanja do kraja ugovora, ali i da je klub s njim postigao dogovor da mu se isplate plaće do kraja sezone. U pitanju je iznos od 1,6 milijuna eura, što bi značilo da je po vođenju utakmice bio plaćen 200.000 eura.

Bjelica ostavlja Trabzonspor na sedmom mjestu prvenstvene ljestvice s četiri pobjede i četiri poraza. U karijeri je vodio austrijske klubove Kärnten, Lustenau, WAC i Austriju Beč, bio je trener Spezije, Lech Poznana, Dinama i Osijeka. Nakon epizode u Turskoj, Fanatik piše da je za njega zainteresiran škotski velikan Rangers.