Turski mediji opisali kako su Nenad Bjelica i njihov aktualni prvak stupili u kontakt

Turski mediji objavili su kako je došlo do kontakta hrvatskog nogometnog trenera Nenada Bjelice i njihovog aktualnog nogometnog prvaka Trabzonspora.

“Trabzon je išao redom. Prvo su pričali sa Sergenom Yalcinom, bivšim trenerom Bešiktaša. Nisu se uspjeli dogovoriti oko plaće pa su odmah odlučili otpisati Yalcina i nastaviti dalje. Sljedeća opcija bio je talijanski stručnjak Vicenzo Montella koji trenutno vodi Adanu Demirspor“, piše u Fanatik, te se dodaje:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

“Montella je rekao da nije protiv te ideje, ali je poručio da bi momčad mogao preuzeti tek na kraju sezone jer ne želi ostaviti Adanu na cjedilu. Tu je puklo pa je i on otpao. Sljedeći kandidat bio je legendarni Andrea Pirlo koji trenutno vodi Fatih Karagumruk. On je, uz Montellu, i bio najveća želja Trabzona. I on je odbio ponudu.”

Čelnici turskog kluba nastavili su potragu i oprobali se s još dva imena. Jedno od njih bio je Nenad Bjelica s kojim je načelni dogovor na kraju i postignut. U tamošnjem mediju Fanatik je opisano kako je do toga došlo.

“Francesco Farioli bio je posljednji kandidat prije Bjelice. On trenutno vodi Alanyaspor, ali i on je odbio preuzeti ekipu. I tada su se čelnici Trabzona okrenuli treneru kojeg je prije dvije godine zamalo doveo Fenerbahče. Kontakt s Bjelicom uspostavljen je vrlo brzo, a on je jednako brzo pristao na osnovne uvjete i sada će doći na sastanak u Istanbul.”

Trabzonspor je u ovoj sezoni na 6. mjestu, a za trenutno vodećom momčadi Superlige Galatasarayem zaostaju 19 bodova. Zanimljivo je za istaknuti da je Bjelica trenutno u "trendingu" na Twitteru, jedna je od 100 najpopularnijih tema u svijetu, budući da su Turci vrlo prisutni na toj društvenoj mreži.