Turska opsada Beograda ovaj put nije uspjela

Finalna utakmica Eurolige bila je u znaku desetke. Ili će Real osvojiti svoj 10. naslov prvaka Europe ili će Željko Obradović, trener Fenerbahčea, 10. put postati klupski prvak Starog kontinenta. Dogodilo se ovo prvo i kraljevski klub osvojio je “decimu” (85:80). Tako se sudbina poigrala s najtrofejnijim europskim trenerom.

U gradu u kojem je započeo svoju nevjerojatnu karijeru, Obradović nije uspio podići ljestvicu na još višu razinu, no bit će on itekako zadovoljan i s dosadašnjih devet trofeja.

Obradović je na ovom turniru igrao protiv dvojice svojih učenika s kojima je bio prvak Europe. U polufinalu je pobijedio Šarunasa Jasikevičiusa (Žalgiris), a u finalu je izgubio od Pabla Lasa (Real):

- Ja sam 26 godina trener i oko 100 mojih bivših igrača je postalo trenerima. To je moja sudbina - kazao je Obradović.

Baš kao i prije šest stoljeća, ni 2018. turska opsada Beograda nije urodila plodom. “Vojska” od preko 12 tisuća navijača najjačeg turskog kluba slila se u glavni srpski grad, no ni to sinoć nije pomoglo Feneru da obrani naslov prvaka Europe.

Tijekom cijele utakmice činilo se da u Obradoviću sustavu funkcioniraju jedino Nicolo Melli (28 koševa) i Brad Wanamaker (14), dok je njegov kolega Pablo Laso imao više poluga. Ponajprije maloga Luku Dončića koji je nakon što je osvojio naslov najboljeg igrača sezone, istu nagradu (MVP) dobio i za Final Four. Luka je u finalu upisao 15 koševa, i 4 asista.

U utakmici za utješno treće mjesto Žalgiris je pobijedio CSKA (79:77). U posljednju četvrtinu ušlo se s vodstvom litavskog kluba “plus 21” (69:48 ) i tek tada su Moskovljani počeli ulagati dodatni trud što im je vratilo nadu. No, na kraju su ipak kažnjeni za svo ono nezalaganje tijekom prve tri četvrtine pa je slavila “Zelena šuma” podržana od oko dvije tisuće navijača. A oni su često skandirali “Litva, Litva” što će reći da ju tu bilo riječ i o nacionalnom ponosu i pobjedi nad oduvijek mrskim “Armejcima”.

S obzirom na to da je CSKA od 2003. propustio samo jedan Final Four (i osvojio “samo” dva naslova), vjerojatno će i ovaj puta ceh platiti trener, a to je zagrebački student Dimitris Itoudis (48).