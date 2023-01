LIGUE 1

Tudor nastavlja punom parom, Marseille upisao četvrtu ligašku pobjedu u nizu

Stvari su se za Marseille zakomplicirale u završnici i to nakon što je strijelac Nuno Tavares isključen u 87. minuti. No, domaći sastav je do kraja tek došao do počasnog pogotka. U 91. minuti je Savanier realizirao udarac s bijele točke za konačan rezultat.