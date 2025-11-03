Tucak: Nužni su razgovori s pojedinim igračima kao i analiza SP-a u Singapuru

Prvi put nakon Svjetskog prvenstva u Singapuru, u Zagrebu su se, na bazenu uz Savu okupile barakude. Ukupno 23 igrača je izbornik Ivica Tucak sazvao na kratkotrajne, dvodnevne pripreme.

Konkretnije brušenje forme za Europsko prvenstvo kojem će Beograd biti domaćinom u siječnju sljedeće godine, počet će u u prosincu. S tim u svezi, izbornik Tucak je na početku sadašnjih zagrebačkih priprema objavio itinerar do EP u Beogradu.

- Cilj i svrha okupljanja su početni, trenutačni uvid u stanje igrača, ali jednako tako i razgovor s pojedinim igračima za koje držim da je to nužno – po završetku prvog treninga će izbornik Ivica Tucak.

- Nedvojbeno najvažnije će uslijediti u utorak u poslijepodnevnim satima, kada ćemo obaviti dosta temeljitu analizu nastupa u Singapuru. Sve kako bi ‘raščistili’ neke stvari, vidjeli koje su bile pogreške, ali i dobre stvari. Kao što znate, prošlo Svjetsko prvenstvo u Singapuru je bilo prvo veliko natjecanje koje je odigrano po novim odnosno izmijenjenim pravilima, a koje je bilo novo kako za igrače, tako i za nas u stručnom stožeru.

Spomenuli smo već da će pune pripreme za EP u Beogradu početi za mjesec dana, a detalje je predstavio izbornik.

- Počet ćemo s pripremama 7. prosinca u Zagrebu i tu ćemo boraviti do 16. prosinca kada ćemo se otputiti u Mađarsku, točnije Budimpeštu i Szeged gdje ćemo odigrati službenu prijateljsku utakmicu s Mađarima. Dakle, Budimpešta i Szeged su 17. i 18. prosinca po rasporedu, da bi nakon toga dva dana (19. i 20. prosinca) bili na kratkom odmoru. Potom slijedi novo okupljanje, od 21. do 23. prosinca u Splitu, zatim kratki odmor za Badanjak i Božić, a 26. prosinca u večernjim satima ćemo već iznova biti na okupu, tada u Zagrebu. Dan kasnije slijedi put u Nizozemsku, u Rotterdam na turnir od 27. do 29. prosinca. Ondje će nastupati domaćin Nizozemska, aktualni svjetski prvak Španjolska i Slovačka. To će nam biti turnir i utakmice po mjeri. Protiv jedne fantastične momčadi kakva je Španjolska, pa Nizozemska koja je u usponu i Slovačka koja bi trebala biti autsajder na turniru, ali dobro je da nisu baš sve utakmice prejake. Nakon Rotterdama ću dečkima dati slobodno do 2. siječnja 2026. u Dubrovniku. Ondje ćemo imati 4 treninga, a 4. siječnja ćemo otputovati u Budvu, sparirali s Crnogorcima. Završno okupljanje je u Zagrebu 8. siječnja, a dan kasnije se ide za Beograd.

Podsjetimo, Prvenstvo Europe za vaterpoliste održat će se u glavnom gradu Srbije od 10. do 25. siječnja 2026., a naša je reprezentacija na temelju ždrijeba razvrstana u skupinu B s momčadima Grčke, Slovenije i Gruzije.

Hrvatski vaterpolisti u Zagrebu će na pripremama biti još u utorak, 4. studenog.