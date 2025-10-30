Kapetan Vukičević: S ovakvom igrom i ovakvim borbenim duhom gradimo momčad

Veliku pobjedu, protiv momčadi dizajnirane da juriša na europski trofej, izborili su vaterpolisti Mladosti nadjačavši sprskog prvaka Radnički iz Kragujevca (17:15).

Kakva će to bitka i vatromet koje klase će se igrati biti moglo se naslutiti već po prvoj četvrtini u kojoj je postignuto deset pogodaka (5:5) što je nekad znao biti rezultat cijele utakmice.

U tih prvih osam minuta gosti su odigrali nekoliko sjajnih, i efikasnih, polukontri iz kojih su zabijali dok je mladostaše pak solidno služio vanjski šut pri čemu je Franko Lazić zabio dva pogotka.

Svoj drugi pogodak kapetan Ante Vukičević postigao je početkom druge četvrtine ali je ubrzo zaradio i drugo isključenje baš kao i ponajbolji hrvatski bek Matias Biljaka te prvi centar Josip Vrlić i to je za razinu agresivnosti u obrani već bio određeni hendikep.

Nažalost, Zagrepčanima je u drugo dionici stao šut pa se nakon vodstvo 7:5 dogodilo da su gosti na veliki odmor otišli s pogotkom prednosti (7:8). A to se dogodilo jer su šutevi Lazića, Bukića i Vukičevića završavali na okviru vratiju a ne unutar njega. Osim toga, nekoliko šuteva završilo je i u bloku obrane gostiju koja se u ovih osam minuta čak četiri puta uspješno obranila od igrača manje. Istovremeno, Kragujevčani su iskoristili tri od pet situacija s igračem više i zasluženo poveli.

U trećoj četvrtini mladostaši su popravili svoje ciljnike te su ponovo poveli s dva pogotka razlike no srpski prvak pogocima svojih najiskusnijih igrača (Prlainovića i Pijetlovića) izjednačuju. Nakon što žapci ne koriste igrača više (i to nakon minute odmora) jer je Harkov pucao u blok, uspijevaju se obraniti, a Vukičević postiže prekrasan pogodak (žabicu u rašlje) pa mu je zapljeskao i trener Zoran Bajić.

Na prvi pogodak s bilo koje strane u posljednjoj četvrtini čekalo se, tri i pol minute, kada je kapetan gostiju Prlainović (nakon time-outa) zabio za 13:13. I tog časa, četiri i pol minute prije kraja susreta, sve je mirisalo na remi, naročito nakon što je Vlachopoulos iskoristio igrača više i zabio za 14:14. No, već u sljedećem napadu i Mladost koristi igrača više i bek Buljubašić zabija za 15:14. Nakon što Mladost ne koristi priliku za "plus dva", u polukontri Viktor Rašović zabija za 15:15.

Srećom, Bukić u posljednjoj minuti zabija za vodstvo (16:15) a mladostaši se uspijevaju obraniti s igračem manje i osvajaju loptu 33 sekunde prije kraja. U tom trenutku gostujući trener (i srpski izbornik) Uroš Stevanović naređuje presing po cijelom terenu što žapci vješto koriste za dugu i preciznu Bukićevu loptu prema Vrliću koji zabija za konačnih "plus dva" (17:15).

Šuterski angažiraniji no obično kapetan Vukičević zabio je tri pogotka pa je i sam osokoljen ubojitošću svoje desnice kazao:

- Bila je stvarno dugotrajna utakmica, s puno pogodaka. Zahvaliti za pobjedu možemo i našem vrataru Marceliću koji je imao deset obrana a neke su bile u trenucima kada se lomila utakmica. Osim toga, i naša obrana s igračem manje nam je to omogućila. Oni igrača više igraju stvarno dobro, rastežu obranu i dugo smo se mučili. Imali smo napad koji je održavao razliku kroz cijelu utakmicu. Ovo je nama dobar temelj, pokazatelj da možemo pobjeđivati i ovakve suparnike od kakvih bi prošle godine gubili. Danas smo napravili korak ka sazrijevanju momčadi. S ovakvom igrom i borbenošću gradimo momčad.

Najbolji strijelac Mladosti bio je Luka Bukić s četiri pogotka, tri je zabio Vukičević, po dva Vrlić, Bašić, Harkov i Lazić a po jednoga Nagaev i Buljubašić. Kod gostiju, s po tri pogotka, prednjačili su Strahinja Rašović, Prlainović i Vlachopoulos.

Evo što je na koncu kazao junak utakmice Luka Bukić koji je svoju predstavu oplemenio i s četiri asistencije:

- Cijelu utakmicu bio je egal no na koncu smo se ipak uspjeli odvojiti. Kriterij suđenja je bio takav da je bilo dosta igrača više odnosno manje s obje strane. Drago mi je da smo se obranili od tog posljednjeg igrača manje i da smo ktome još i zabili preko Vrlića. Nama je ovo veliki psihološki poticaj za predstojeće teške utakmice a prva sljedeća je gostovanje u Budimpešti kod Vasasa.