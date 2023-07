Tucak nakon pobjede: 'Tek sad počinje ono pravo, pravi turnir s jednim od najjačih protivnika'

Hrvatski vaterpolisti su na startu Svjetskog prvenstva u japanskoj Fukuoki očekivano svladali Argentinu s uvjerljivih 24-5, a evo što su nakon te utakmice izjavili izbornik Ivica Tucak te reprezentativci Jerko Marinić Kragić i Franko Lazić. Ivica Tucak, izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije:

"Bilo je onako kako sam i mislio da će biti, ali me veseli da smo bili rasplivani, skoncentrirani. Odrađeno je to što se mora odraditi. Tek sad počinje ono pravo, počinje pravi turnir s jednim od najjačih protivnika, jednom od najjačih reprezentacija svijeta, finalistom lanjskog europskog prvenstva u Splitu. Ono što sam htio tijekom današnje utakmice su taktički detalji koje ćemo zasigurno koristiti u utakmici u srijedu. Pohvale momcima. Ovo je već unaprijed upisano, ali odradili smo onako kako treba. Mentalno i fizički smo spremni, sve smo odradili. Momcima sam rekao na sastanku da kad napraviš sve, možeš se nadati dobrom rezultatu. Mislim da smo napravili sve, možemo se nadati. Hoćemo li uspjeti ili ne, ovisi o milijun faktora. Mislim da izgledamo dobro, mislim da smo radili kvalitetno, da imamo fenomenalnu atmosferu i da su momci divni. To mi je najdraže - da su oni između sebe top prijatelji. Hrvatski vaterpolo nikada nije odustao od ambicije i želje da ide prema kraju, tako je i ovaj put. Do kuda će nas dovesti put, to ćemo vidjeti."

Jerko Marinić Kragić, s pet golova najbolji strijelac i igrač utakmice:

"Najvažnije od svega je bilo ovaj turnir početi dobro, kvalitetno, da pokažemo taj autoritet, da pokažemo da smo ekipa koja se ovdje došla boriti za odličja. To smo i učinili, pokazali, zasluženo pobijedili. Već ide priprema za ono što slijedi, a to je Mađarska. Dobra uvertira za nas, da malo osjetimo bazen, publiku, suđenje. Mislim da nam je dobro došla. Odradili smo na najbolji mogući način, ali već smo bili mislima u toj utakmici s Mađarskom. Znamo koje su njihove najopasnije točke, najopasniji igrači. Vježbali smo obrambeni dio, nekakve zone. Radili smo na obrani. Bio je cilj primiti što manje golova, mislim da smo to odradili dosta kvalitetno. Naravno, nije Argentina na razini Mađarske, ali odradili smo to što smo trebali. Ušli smo u turnir dobro. Vjerujem da ćemo u sljedećoj utakmici zaustaviti što trebamo zaustaviti, zabiti ono što trebamo zabiti i da će to na kraju biti jedan pozitivan rezultat."

Franko Lazić, strijelac dva pogotka protiv Argentine:

"Važna tri boda na otvaranju Svjetskog prvenstva protiv Argentine. Ušli smo s respektom prema njima, kao što ćemo ući i u svaku sljedeću utakmicu. Naravno, mislima smo bili prema utakmici s Mađarskom, ali mislim da smo dobro odradili ovu i odradili dobar uvod za to što slijedi u srijedu. Ovo je bio samo neki trening za tu utakmicu. Taktički smo se spremali i još ćemo iskoristiti ova dva dana do utakmice da se spremimo. Idemo jako, znamo što nam ta utakmica nosi."

