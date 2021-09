Trump će godišnjicu napada na Blizance provesti kao komentator boksačkog meča

Bivši američki predsjednik Donald Trump, 11. rujna će komentirati borbu između Vitora Belforta i Evandera Holyfielda, koju organizira Triller Fight Club.

Već sama najava izazvala je podosta pažnje i zasigurno će donijeti pokojeg gledatelja više. Naravno, imena boraca mamac su, bez obzira na činjenicu da smo odavno gledali njihove najbolje izvedbe.

No u vremenima kad veterani ulaze u ring, kad MMA borci u boksu traže novac koji ne mogu dobiti u svojim organizacijama i kad se u sve upliću influenseri koji su za nekoliko mjeseci treninga i mečeve upitne kvalitete zaradili koliko "borci ne zarade u pet života", nekako ne čudi i da Trump sudjeluje u cijeloj priči.

Foto: STEVE MARCUS/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL UFC264 - Dustin Poirier v Conor McGregor MMA - UFC264 - Dustin Poirier v Conor McGregor - T-Mobile Arena, Las Vegas, United States - July 10, 2021 Former President Donald Trump before the fight REUTERS/Steve Marcus STEVE MARCUS

Oduvijek je volio show, gotovo četiri desetljeća "vrti" se oko "wrestling" priredbi i organizacija, pokretao je svoju ligu američkog nogometa, čak se i sam odlučio stati nakratko u ring...

- Volim velike borbe i velike borce. Radujem se tome u subotu kao i dijeljenju svojih misli sjedeći odmah do ringa. Ne želite propustiti ovu specijalnu priredbu - izjavio je Trump.

Uz ovaj meč, na priredbi će se održati i onaj između Andersona Silve i Tita Ortiza te onaj najzvučniji - David Haye protiv Joea Fourniera. Sve se prenosi putem FIVE TV, a prijenos (PPV) košta 50 američkih dolara.