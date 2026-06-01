Najjeftinija ulaznica za finale NBA lige stoji čak četiri tisuće dolara

Veći dio ove sezone mnogi su se pitali imaju li Oklahoma City Thunder ikakve slabosti. Pokazalo se da imaju, a to je kako se suprotstaviti San Antonio Spursima i 224 centimetara visokom Victoru Wembanyami, koji je predvodio "mamuze" do pobjede u sedmoj utakmici finala Zapadne konferencije izborenoj u Oklahomi. Pobjeda Spursa u majstorici (111:103) znači da će se u finalu NBA lige suočiti s New York Knicksima, a prva utakmica zakazana je već za srijedu i to u San Antoniju, čija je momčad izborila prednost domaćeg terena.

Bilo bi nekorektno reći da je pobjeda Spursa isključiva zasluga francuskog tornja. Julian Champagnie, čovjek koji je prije nekoliko godina dobio nogu u NBA ligi, postigao je 20 poena, uključujući šest trica. Dylan Harper izgledao je opasno kad god bi ušao s klupe, a Wembanyamina zamjena, Luke Kornet, izveo je briljantan blok pod košem u četvrtoj četvrtini dok je Thunder prijetio preokretom. Wembanyama je završio utakmicu s 22 poena i sedam skokova pa je na kraju proglašen i najboljim igračem finala Zapadne konferencije.

Upitan zašto je bio toliko emotivan kada je njegova družina osigurala mjesto u finalu, Wemby je kazao: – Shvatio sam da će mi se ostvariti dio dječjeg sna. No i dalje smo mi gladni i taj osjećaj je toliko je snažan da ga ne mogu objasniti.

Shai Gilgeous-Alexander, aktualni MVP NBA lige, briljirao je u redovima Thundera, no njegovih 35 koševa i devet asistencija bilo je daleko više od postignuća bilo kojeg suigrača. Među njima nije bilo nikoga tko bi postigao barem 20. Nažalost, Thunder je u sedmoj utakmici bio bez vrlo važnog igrača. Ovaj sastav ima čak tri Williamsa, a nedostajao je onaj najbolji (Jalen) i to zbog ozljede tetive koljena.

– Morate rasti iz svakog iskustva, uključujući i ona teška. A u NBA ligi postoje teška iskustva, no još uvijek nema nikoga za koga ne mislimo da ga možemo pobijediti.

Sada kada su detronizirali prvake, zacijelo slično razmišljaju i Spursi. Uostalom, posljednji put kada su se ova dva kluba srela u NBA finalu, a bilo je to daleke 1999., predvođeni Duncanom i Robinsonom, "Mamuze" su pobijedile Knickse u pet utakmica finalne serije (4-1).

Bez obzira na to što su svoje prethodne suparnike pomeli s po 4-0, nakon ovakvog ishoda na Zapadu, New Yorku mnogi ne daju velike izglede. I stoga na kladionicama stoje prilično loše, a jedini klubovi koji su bili veći autsajderi u finalu, a da su NBA naslov ipak osvojili, bili su Toronto (2019.), Cleveland (2016.) i Detroit (2004.).

Stoga će biti jako zanimljivo vidjeti što po tom pitanju mogu učiniti Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns i društvo. S obzirom na to da su Knicksi posljednji naslov osvojili daleke 1973. u Madison Square Gardenu, za treću i četvrtu utakmicu ni muha neće ondje stati. Uostalom, već sada se zna da je ovog časa najjeftinija ulaznica za taj sraz četiri tisuće dolara.