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EUROPSKA LIGA

Hrvatske odbojkašice s glatkih 3:0 bolje od Litve

Varaždin: Zlatna europska liga odbojkašica, Hrvatska - Slovačka
Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Hina
07.06.2026.
u 21:15

Hrvatske su igračice kroz prvi set uglavnom vodile te su na kraju uz dosta muke povele 1-0 u setovima nakon 25-23. U drugom i trećem setu Litavke su bile češće u prednosti, ali u oba slučaja su Hrvatice uspijevale okrenuti rezultat te slavljem 25-22 i 25-21 upisati pobjedu.

Premijernu su pobjedu ostvarile hrvatske odbojkašice u novoj sezoni Europske lige, na domaćem terenu u Osijeku bile su bolje od Litve s 3-0 (25-23, 25-22, 25-21).

U prvom nastupu ovosezonske Europske lige hrvatske su odbojkašice poražene s 1-3 od Grčke koja je u subotu bila bolja od Litve s 3-0.

Hrvatske su igračice kroz prvi set uglavnom vodile te su na kraju uz dosta muke povele 1-0 u setovima nakon 25-23. U drugom i trećem setu Litavke su bile češće u prednosti, ali u oba slučaja su Hrvatice uspijevale okrenuti rezultat te slavljem 25-22 i 25-21 upisati pobjedu.

U redovima Hrvatske po 12 poena su ostvarile Luna Bečić i Ana Burilović. Tonka Bošnjak je upisala deset poena. Na drugoj strani najrazigranija je bila Martina Paukstyte s 14 ostvarenih poena.

Hrvatice će 13. i 14. lipnja na turniru u Mađarskoj igrati protiv Estonije i Mađarske.

Europska liga, odbojkašice:

Hrvatska - Litva 3-0 (25-23, 25-22, 25-21)

Ključne riječi
Odbojka Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija

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