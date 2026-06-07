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Hrvatska svladala Sloveniju (2:1) u posljednjoj provjeri prije Svjetskog prvenstva
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Uvjerljivih 3-0 Hrvatske protiv Gruzije

Uvjerljivih 3-0 Hrvatske protiv Gruzije

Osijek: Susret Hrvatske i Gruzije u 3 . kolu Europske lige za odbojkaše
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
07.06.2026.
u 21:52

Prethodno je Hrvatska u petak igrala protiv Izraela te je poražena s 1-3, a Izraelci su u subotu ostvarili i drugu pobjedu, s 3-0 su bili bolji od Gruzije.

Hrvatski odbojkaški reprezentativci upisali su premijernu pobjedu u novom ciklusu Europske lige, u Osijeku su svladali Gruziju s 3-0 (25-14, 25-10, 25-20).

Prethodno je Hrvatska u petak igrala protiv Izraela te je poražena s 1-3, a Izraelci su u subotu ostvarili i drugu pobjedu, s 3-0 su bili bolji od Gruzije.

Od prvog do posljednjeg poena nedjeljnog meča bila je primjetna opipljiva razlika u kvaliteti između ove dvije reprezentacije te je Hrvatska lakoćom opravdala ulogu favorita i vrlo lako pobijedila.

Hrvatsku je sa 16 poena predvodio Gabrijel Cvanciger, dok je gotovo jednako dobar bio Ante Kulušić s 15 poena. Stipe Perić je u ovo slavlje ugradio osam poena. Najbolji gruzijski igrač bio je Aleksi Zakaidze s osam poena.

Hrvatskim odbojkašima slijedi turnir u Finskoj gdje će igrati protiv Albanije i domaćina Finske 13. i 14. lipnja.

Europska liga, odbojkaši:

Hrvatska - Gruzija 3-0 (25-14, 25-10, 25-20)

Ključne riječi
Odbojka Hrvatska odbojkaška reprezentacija

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