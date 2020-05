Treninzi u Gorici: Mjerenje temperature, dezinfekcija pa tek onda na travnjak!

Nogometaši Gorice, kao i ostali hrvatski prvoligaši, treniraju pod posebnim uvjetima. Trener Valdas Dambrauskas provede dnevno sedam sati sa svojim igračima. Jer, radi se u nekoliko skupina i, kada se tu ubroji nekoliko stanki, dođe se do sedam sati rada.

– Kada su počele stroge mjere uzrokovane koronavirusom, nisam otišao u Litvu jer sam znao da se jednog dana moram vratiti. Nisam želio gubiti vrijeme na put, a onda i na samoizolaciju. Obitelj nisam dugo vidio, a vjerojatno ih neću još dugo vidjeti. Moram priznati da mi je bilo teško samom u stanu. Nisam 34 dana ni s kim razgovarao licem u lice tako da mi je početak prvih treninga bio preporod. U početku smo čak trenirali na dva igrališta, na glavnom i pomoćnom terenu, i to samo po tri igrača – istaknuo je Dambrauskas.

Sada je situacija takva da petorica igrača mogu vježbati u skupini, a kada je na rasporedu trčanje, onda trče po desetorica igrača koja drže propisani razmak.

– Malo je čudna situacija kada dolazim na trening. Prvo mi mjere temperaturu, pa dezinfekcija. Nema puno zadržavanja u klupskim prostorijama ili svlačionici. Jasno, nema zajedničkog tuširanja, tek kad se dođe kući – kaže Kristijan Lovrić, napadač Gorice.

Želimo izboriti Europu

Svi igrači bez problema prolaze nužne kontrole i za sada nijednom igraču nije izmjerena temperatura veća od 37 stupnjeva. Da se pohvalim, mogao sam neometano gledati trening jer mi je izmjereno 36,2...

– Što se tiče treninga, jako je čudno jer nikad nisam trenirao u ovako malim skupinama po tri ili pet igrača. Nadam se da od ponedjeljka počinjemo s pravim treninzima jer uskoro počinje nastavak sezone koji svi jedva čekamo. U preostalih devet kola cilj je osvojiti što veći broj bodova. Da se mene pita, mislim da možemo osvojiti sve moguće bodove. Naravno, pokušat ćemo osvojiti mjesto koje vodi u Europu – optimističan je Lovrić.

Drugi Kristijan, Kahlina, naviknuo je na treninge s manjom skupinom.

– Da, mi vratari ionako ne treniramo s ostatkom momčadi tako da meni ovo nije bilo ništa čudno. Trenutačno smo nas četiri vratara. Uz mene tu su još Čović, Išek i Banić. S nama kao trener vratara radi Siniša Klafurić. S njim sam već četvrtu sezonu tako da se jako dobro poznajemo. Da se mene, pita ja bih ovu praksu s treninga skupinama nastavio i kada sve bude normalno. Jer, radeći po skupinama, trener više pažnje posvećuje pojedinom igraču nego kada se radi u skupini s dvadesetak igrača. Primjerice, po meni bi bilo sjajno kada bi prva tri četiri dana u tjednu trener posebno radio s igračima obrane, pa s veznjacima i na kraju napadačima. Dva zadnja dana prije utakmice imali bismo zajednički trening – razmišlja Kristijan Kahlina, vratar i kapetan Gorice.

Kako vam je bilo dok se nije smjelo trenirati?

– Prvo sam vježbao kod kuće, no kada se dogodio potres, morao sam otići iz stana jer je stradao. Stanujem blizu hotela Westin. Ona sam se preselio k roditeljima. Tamo zbog njihove sigurnost nisam uopće izlazio. Trenirao sam na stubištu svakog dana od 13 do 16 sati. Naravno, zamolio sam prve susjede da u to vrijeme baš ne prolaze stepenicama zbog mojih treninga. Susjedi su sjajni i nisu mi pravili probleme – istaknuo je Kahlina.

Volio bih opet na Kutiju

I on jedva čeka stati među vratnice na utakmici.

– Bez obzira na to što će se igrati bez gledatelja na stadionima, vjerujem da će nastavak HNL-a privući veliku pažnju medija i gledatelja preko TV ekrana. Vjerujem da bi se HNL mogao gledati i u nekim drugim zemljama u kojima se više ne igra – razmišlja Kahlina.

Martin Šroler vratio se u Goricu s posudbe iz Sesveta.

– Druga HNL neće se više igrati. Za Sesvete sam uspio odigrati tek tri utakmice. Pobijedili smo kod kuće Međimurje i u gostima Dinamo II, a izgubili u gostima kod Solina. Sretan sam što sam se vratio u Goricu i pokušat ću se izboriti za što veću minutažu – rekao je Šroler koji je prije dvije godine izabran za najboljeg igrača malonogometnog turnira Kutija šibica.

– Ne znam hoće li se ove godine igrati Kutija. To je tek u prosincu, ima dosta vremena. Volio bih odigrati barem još jednu Kutiju. Lani smo kao branitelji naslova ispali odmah u prvom kolu od kasnijih finalista, Biberon Makarske – zaključio je Šroler.