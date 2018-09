Trener uveo kazne za igrače, pa i treninge u baletnim suknjicama

Ralf Rangnick, trener Leipziga, došao je na sjajnu ideju kada je shvatio da novčane kazne nemaju nikakav učinak na ponašanje igrača. Naime, u svlačionici odlučio na novu metodu kažnjavanja.

Za igrače je pripremio kolo s poljima u kojima je napisao različite 'kazne'. Svaki kažnjeni igrač mora pred suigračima zavrtjeti kolo i na koje polje se ono zaustavi to mora učiniti.

- Kazne rijetko rade razliku, a igrače najviše boli kada nemaju slobodnog vremena. No zato tu postoji polje s tri sata rada u našem na navijačkom dućanu - rekao je 60-godišnji Ralf Rangnick.

RB Leipzig head coach Ralf Rangnick uses a spinning wheel to determine player punishments, which include:



-Work in club shop

-Serve food in team cafeteria

-Guide stadium tours

-Mow grass on training pitches

-Buy gifts for club staff

-Train in a tutu



(Image via @BILD)



. pic.twitter.com/rBwsn7Xg02