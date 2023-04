Trener Šibenika 'bocnuo' ostatak lige: Umorni smo, ali ne plačemo kao drugi

Hrvatski prvoligaši ovih dana imaju gust raspored, nakon utakmica prošlog vikenda, pa i s početka ovog tjedna, već ih sada čekaju nove. Istra 1961 i Šibenik otvorit će danas 32. kolo Super Sport HNL-a.

Šibenik i Gorica bore se za ostanak, a trenutačno su bodovno izjednačeni pa je dalmatinska momčad pod pritiskom pobjede.

– Naš raspored nije nimalo lagan, no ne želimo gledati isuviše u budućnost. Fokusiramo se na Istru. To je za nas trenutačno najvažnija utakmica. Cilj nam je ostati u ligi. Ako smo dvaput mogli dobiti Dinamo, to znači da možemo igrati protiv svih. Samo moramo biti koncentrirani – rekao je Damir Čanadi, trener Šibenika, pa dodao:

– U Puli ćemo igrati treću utakmicu u tjedan dana. Igrači su silno umorni, neki su u četvrtak jedva stajali na nogama. Svi imamo sličan raspored, ali ne plačemo zbog toga, za razliku od nekih drugih.

I dok je Šibeniku svaki bod bitan, ni Istra nije bez problema jer u pet od zadnjih šest utakmica nije tresla protivničku mrežu.