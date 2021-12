Trener Reala: Modrić se jako pazio tijekom karijere, zato sada igra na ovoj razini

Realov trener Carlo Ancelotti rekao je u petak u intervjuu za španjolske novine AS kako Modrić može igrati na visokoj razini unatoč svojim godinama jer je tijekom karijere pazio na zdravlje, baš kao što su to radili Cristiano Ronaldo i Zlatan Ibrahimović.



"Luka i svi aktualni igrači se jako paze tijekom svoje karijere. Tu su treninzi, naćin prehrane, čuvanje... pomalo od svega. Zbog toga današnji igrači, unatoč rastućem broju utakmica, mogu igrati", izjavio je Ancelotti koji je od 1976. do 1992. godine i sam bio vezni igrač Parme, Rome i Milana.



"Igrači koji dosegnu dob Modrića (36), Ronalda (36) ili Ibrahimovića (40) imju velike zasluge, i to zato što se jako profesionalno odnose prema nogometu", dodao je.



Modrić, najstariji igrač u svlačionici Real Madrida, izašao je u četvrtak iz desetodnevne karantene u kojoj se nalazio zbog zaraze koronavirusom. Zbog povišene temperature i umora propustio je posljednje dvije utakmice protiv Cádiza i Athletic Bilbaa. Od 25 utakmica ove sezone nastupio je u njih 18.



Ancelotti je sjeo na klupu Real Madrida u srpnju te od tada u formaciji 4-3-3 na sredini terena drži Modrića, Tonija Kroosa i Casemira.



"Smatram da je to najbolja sredina terena na svijetu", napomenuo je Ancelotti. "Možda su klasičniji vezni igrači oni koji idu od svog kaznenog prostora do protivničkog, ali Modrić, Kroos i Casemiro imaju toliko iskustva i tako dobro poznaju nogomet da su izvanredni. Osim toga, jako se dobro nadopunjavaju na terenu pa kada su sva trojica zajedno nitko se ne može uspoređivati s njima", rekao je.



Modrić, Kroos i Casemiro igraju zajedno od 2015. godine te su osvojili Ligu prvaka 2016., 2017. i 2018. godine.



Ancelotti ih neprekidno drži u igri premda mediji u Španjolskoj smatraju da bi ih trebao češće mijenjati mlađim igračima s klupe kako u drugom dijelu sezone ne bi fizički pali zbog nakupljenog umora.



"Ti mladi, Camavinga (19), Valverde (23) i ostali moraju biti svjesni koga imaju ispred sebe. Oni se natječu za mjesto s najboljima na svijetu, sa spomenutim Modrićem, Kroosom i Casemirom. Mladi moraju to razumjeti i prihvatiti da će oni u budućnosti biti ti koji će igrati na tim pozicijama", izjavio je Ancelotti. "Camavinga je kvalitetan, s nevjerojatnim potencijalom ali treba učiti kako ise igra na toj poziciji i steći iskustvo na njoj. Ali svaki dan treniranja s Modrićem, Kroosom i Casemirom mu je poput studiranja", istaknuo je.



Modrić se nada produženju ugovora koji mu istječe 30. lipnja a zasad još uvijek nema sporazuma oko nastavka suradnje. Iz kluba su 16. studenog poručili kako će se tom temom baviti kada odmakne sezona.



Real Madrid je vodeća momčad prvenstva s osam bodova prednosti nad drugoplasiranom Sevillom. U osmini finala Lige prvaka će igrati protiv PSG-a.



"U prvenstvu imamo malu prednost ali španjolska liga je zahtjevna jer nikada ne možeš reći da imaš laku utakmicu. Tako da još ništa nije gotovo. U Ligi prvaka mogu obećati da ćemo se boriti do samog kraja. Ondje nema jasnog favorita za osvajanje tog natjecanja", istaknuo je Ancelotti koji je 2014. godine bio osvojio Ligu prvaka s Real Madridom.



Poručio je kako tijekom zimskog prijelaznog roka klub neće dovoditi pojačanja.



"Ne, tijekom ove zime neću tražiti dovođenje novih igrača. Tražit ću samo ono što svi na svijetu žele: da završi pandemija i da u budućnosti svi možemo živjeti zdravi", zaključio je Ancelotti.