Trener Real Sociedada nahvalio Rijeku: Evo što je rekao

Real Sociedad će u četvrtak nastojati snažnim presingom oduzeti loptu Rijeci te nametnuti svoju igru, a uspije li u tome bit će blizu pobjedi na otvaranju Europske lige, rekao je u srijedu navečer Imanol Alguacil, trener Real Sociedada.

"Pred nama je lijepa utakmica, veselimo joj se, ali isto tako to je još samo jedna utakmica u nizu. Radit ćemo ono što i uvijek - braniti svoje boje i grb. Natjecat ćemo se za svoje navijače. Za nas je svaka iduća utakmica ona najvažnija pa je tako i ova. Ovaj dvoboj nam neće biti manje važan nego je to recimo bio prošlu nedjelju susret protiv Betisa," izjavio je Alguacil u obraćanju medijima.

Real Sociedad je u nedjelju s 3-0 pobijedio Betis na gostovanju pa zasjeo na vodeće mjesto španjolskog prvenstva. Ima tri pobjede, dva remija i jedan poraz.

- Rijeka je sigurno mnogima nepoznata momčad. No nakon što sam vidio video zapis njenih utakmica, te kada sam ih analizirao, shvatio sam da je riječ o moćnoj i jako potentnoj ekipi. Da nije tako ne bi niti bila ovdje - istaknuo je Alguacil.

Rijeka je pobijedila u 16 od posljednjih 18 utakmica na svom stadionu.

- Rijeka je fizički izrazito snažna momčad, s jako dobrom tehničkom razinom, posebno na sredini terena. Ondje su Cerin, Pavičić, Lončar...Rijeka ima jako važne igrače u napadu.. Franko, Kulenović i Murić su dobri u igri u zraku, znaju iskoristiti prostor. U svim linijama je Rijeka izuzetno radna ekipa, jako čvrsta. Ne prepušta loptu, pa ćemo joj ju morati oduzeti. Morat ćemo odigrati dobar presing jer je to momčad koja nastoji igrati i to radi dobro- dodao je trener Real Sociedada.

Posljednji uspjesi u prvenstvu Španjolske dali su Baskima vjetar u leđa.

- Za nas je najvažnije da imamo dobar osjećaj, blizu smo razine na kojoj želimo igrati. Uvjeren sam stoga da ćemo biti blizu pobjede. Ponekad i kada igraš dobro nisi sposoban pobijediti, no sada sam uvjeren da ćemo to ostvariti odigramo li kao dosad - poručio je Alguacil.

Isto kaže i kapetan, 23-godišnji Mikel Oyarzabal.

- Ulazimo u utakmicu s Rijekom u dobroj formi i s velikom željom da pobijedimo. Prošle sezone smo se naporno borili kako bi smo igrali u Europi pa je sada došao trenutak da to i potvrdimo, da pokažemo koliko nam je to bitno. Osim psihološki dobro se osjećamo i fizički", istaknuo je.

Oyarzabal kaže kako Rijeka nije poznat klub kao preostala dva suparnika iz skupine, talijanski Napoli i nizozemski AZ Alkmaar, no da to nikoga ne smije zavarati.

- Ljudi možda ne znaju puno o toj momčadi, nije im poznata kao preostala dva protivnika, no posljednjih godina Rijeka radi dobar posao. Mi smo svjesni da je to težak protivnik, fizički jako moćna ekipa, a koja ima kvalitetne igrače u igri s loptom. Morat ćemo se jako namučiti da ih pobijedimo, bit će to sigurno zahtjevna utakmica - napomenuo je Oyarzabal.