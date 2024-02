Trener Osijeka: Derbi nije opravdao očekivanja, bilo je kao da jedeš mlaku juhu

U derbiju 21. kola HNL-a Osijek i Hajduk su na Opus Areni igrali 1-1 (0-0). Hajduk je poveo golom Filipa Uremovića (57), a poravnao je Ramon Mierez (72). Susret je prokomentirao trener domaće momčadi Zoran Zekić.

- Mislim da derbi nije opravdao očekivanja, defenziva je bila dosta dobra, ali prema naprijed to nije bilo na nivou kakvom sam očekivao. Bilo je dosta tehničkih grešaka, radili smo ono što nismo smjeli i dobili smo gol kakav smo dobili. Dobivam poruke kako nas ljudi hvale, ali ja nisam uvjeren u to i moramo raditi puno bolje. Nitko ovdje danas nije bio niti lošiji niti bolji, derbi mora biti puno bolja igra i s puno više napadanja - rekao je Zekić i dodao:

- Imam osjećaj kao da smo jeli mlaku juhu, a ne voliš to. Slažem se da je nedostajalo energije i agresije, danas smo uvijek pucali na isto mjesto, pa je bilo puno povratne trke. Ne želim biti previše kritičan, da kažem da sam razočaran, ali moramo bit puno bolji.

>> Galerija s utakmice

Zatim je prokomentirao neke igrače.

- Premalo smo i bojažljivo koristili šansu da se Jurišić i Pušić dižu gore. Kleinheisler? Treba mu vrijeme da uđe u ritam. Slažem se da je Roko Jurišić zadovoljio i želim da drži taj nivo. Bukvić? Sačekat ćemo ga, to je evidentno. Desni branič? Omerović se dosta mučio, ali igrao je protiv Brekala, a ne nekog 'no namea'. Sve su to mladi igrači i imaju dosta amplituda. Znamo na čemu moramo raditi i kako to popraviti. Kalinić je odigrao zbilja u vrhunskom izdanju kao u najboljim danima - rekao je trener Osijeka, Zoran Zekić.