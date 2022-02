Trener optužio sva 32 kluba NFL-a za rasizam prilikom biranja

Donedavni glavni trener američke profesionalne momčadi u američkom nogometu Miami Dolphinsa Brian Flores podnio je tužbu protiv sva 32 NFL kluba zbog rasističke diskriminacije prilikom procesa angažiranja trenera.

Flores, koji je od 2004. do 2018. godine radio u New England Patriotsima kao član stručnog stožera u raznim funkcijama, početkom 2019. godine postao je glavni trener u Dolphinsima, ali je iznenađujuće dobio otkaz početkom ove godine usprkos pozitivnom omjeru pobjeda i poraza 9-8. Kao razloge otkaza Flores, koji je tamnoput, navodi to što u sezoni 2019. nije namjerno želio gubiti kako bi momčad imala bolju poziciju na draftu te odbijanje kršenja pravila lige koje mu je predložio vlasnik Dolphinsa Stephen Ross koji je želio da se njegov glavni trener "sastane s prominentnim vođom napada".

Nakon otkaza u Dolphinsima Flores je slovio kao kandidat za preuzimanje dužnosti glavnog trenera u New York Giantsima, no na intervju za razgovor s novim generalnim menadžerom kluba Joeom Schoenom je došao bez da je prethodno obaviješten kako su Giantsi već izabrali Briana Dabolla. Stoga je Flores optužio Giantse da su dogovorili razgovor s njim samo kako bi zadovoljili "Rooney pravilo" prema kojemu je svaki NFL klub prilikom procesa izbora glavnog trenera obavezan obaviti razgovor s jednim pripadnikom manjinske zajednice.

Stoga su u Floresovoj tužbi prvi optuženi upravo Giantsi, drugi optuženi su Dolphinsi, treći Denver Broncosi zbog "sramotnog intervjua" s Floresom iz 2019. koji je također poslužio samo kako bi se zadovoljilo "Rooney pravilo", dok je svih preostalih 29 NFL klubova zajedno na četvrtom mjestu.

"Bog mi je podario poseban talent da mogu trenirati momčadi u NFL-u, ali potreba za promjenom je veća od mojih osobnih ciljeva. Donošenjem odluke da podnesem ovu tužbu shvaćam kako riskiram trenersku karijeru u sportu koji volim i koji je omogućio toliko toga za moju obitelj i mene. Iskreno se nadam kako će mi se i drugi pridružiti u borbi protiv sustavnog rasizma u NFL-u kako bismo se izborili za pozitivnu promjenu za generacije koje dolaze", objavio je Flores.

Flores navodi kako mu je predsjednik Dolphinsa Ross nudio po 100,000 dolara za svaki poraz u sezoni 2019. u koju su Dolphinsi krenuli s omjerom 0-7, a završili sa 5-11. Po završetku te sezone, prema Floresovim navodima, predsjednik Dolphinsa Ross dogovorio je na svojoj jahti sastanak Floresa i "prominentnog quarterbacka", koji se u tužbi ne navodi, ali je Flores napustio taj sastanak koji ne bi bio u skladu s pravilima lige.

"Nakon tog incidenta, gospodin Flores je u klubu tretiran s prezirom te kao netko s kime je teško surađivati te je u konačnici otpušten", navodi se u tužbi.

Prije ove tužbe Flores je smatran glavnim kandidatom za preuzimanje dužnosti glavnog trenera u Houston Texansima, a imao je i dogovoreni intervju za mjesto glavnog trenera u New Orleans Saintsima.