Trener Dinama uvjeren da je utakmica s Istrom bila sjajna priprema za derbi s Osijekom

Nije to bio običan dan u uredu kakvog se možda moglo očekivati kad se sreću vodeća momčad lige i momčad koja se grčevito bori za ostanak. No, Dinamo se morao namučiti, prije svega zbog svoje ne baš dobre igre, da bi s 1:0 pobijedio Istru 1961.

No, nakon utakmice četvrtfinala Europske lige plavima je bilo važno jedino pobijediti i održati korak u odnosu na Osijek. Jer, sada plavi imaju dva boda više od Osijeka, imaju i utakmicu manje, ali baš u srijedu igraju taj veliki derbi u Osijeku.

Perić ušao u ‘klub 100’

Damir Krznar izveo je prilično jaki sastav protiv Istre svjestan važnosti bodova u borbi za naslov prvaka, nije bilo Ivanušeca zbog kartona, izostali su Ristovski i Leovac, a na klupi su bili Ademi, Lauritsen i Jakić od onih koji su inače u udarnoj postavi. Istra je pred put u Zagreb ostala bez Josipa Šutala, inače igrača Dinama na posudbi kod Puljana, navodno se ozlijedio u sudaru sa svojim vratarom Lučićem, a zbog kartona nije konkurirao Dino Halilović. Dodatni peh doživjela je Istra par minuta prije kraja zagrijavanja, ozlijedio se Guzina, odvezen je s terena, a u sastav je uskočio Bande.

Krenulo je svečarski, dres s brojem 100 donio je Dinamo Perić koji je u prošlom kolu protiv Lokomotive odigrao svoju stotu utakmicu za Dinamo.

Nije to bila dobra utakmica, previše se griješilo, premalo je bilo ideje, a onda u 39. minuti poklon Istre. Pokušao je Bosančić loptu vratiti vrataru, poskliznuo se, još i ozlijedio te dao idealnu loptu Petkoviću koji je išao sam prema golu Istre. Zastao je, pokušao driblingom, a onda ga je srušio Galilea za jedanaesterac kojeg je mirno i sigurno za 1:0 vodstvo izveo Petković. S tim se rezultatom i otišlo na odmor, nakon 45 minuta u kojima se nije imao puno toga za vidjeti. Dinamo je bio bolji, ali nedovoljno konkretan, brz i okomit prema bedemu Istre koja prema naprijed nije napravila ništa. Doduše, nakon Villarreala se i mogla očekivati teška utakmica za plave, obično je tako nakon važnih europskih utakmica, a to se ponovilo i sinoć u Maksimiru.

Istri je trebala 51 minuta za prvi udarac u okvir Dinama, pokušao je Hara, ali bez puno problema uhvatio je Livaković. Puno više problema imao je kada je glavom pucao Vuk, no Livaković je i tu bio uspješan.

Na kraju je i zaiskrilo, bilo je i svađe među igračima, žutih kartona, prigovora sucima od obje momčadi, s obje klupe, a Robert Burton je zbog opasnog starta, nakon pregleda VAR-a dobio izravni crveni karton, u igri je proveo samo pet minuta.

Tako su plavi završnicu morali odigrati s igračem manje, no sačuvali su svoju mrežu, čak su u tom periodu i imali nekoliko prilika. No, plavi su upisali željena tri boda i sad će se puno toga odlučivati 21. travnja na doista pravom derbiju s Osijekom.

- Očekivali smo ovako tešku utakmicu, znali smo da će Istra doći s čvrstim blokom. Mi smo bili dobri u prve dvije zone, no u trećoj je bilo teško zbog tog gustog bloka gostiju. Nismo dobro koristili širinu, možda smo trebali i malo više pucati izvana, ali sigurno je da nismo ni očekivali ‘šetnju’ u ovoj utakmici. Ova, kao i svaka sljedeća utakmica vrijedna je tri boda, način na koji ćemo doći do bodova više nije važan jer ne igramo za dojam nego za naslov prvaka - kazao je nakon utakmice trener Dinama Damir Krznar i pojasnio s čime je zadovoljan:

Ne treba nam motiv za Osijek

- Dobro smo dolazili do te zadnje trećine i tu izgubili puno lopti, no važno je, i to veseli, što smo odmah, nakon izgubljene lopte vraćali posjed, tjerali suparnika na grešku, to nam je i donijelo pogodak. I mogu čestitati dečkima, ovo je bila utakmica koju smo dobili na zalaganje, ‘na mišiće’. Bit će još takvih utakmica do kraja.

Ono što sad slijedi plavima su dva teška derbija, prvo u srijedu idu u Osijek, a onda im dolazi Hajduk.

- U motivacijskom smislu, igrače za takve utakmice ne treba ‘dizati’, prije će ih trebati malo smirivati, smanjivati tenzije i samo ih vraćati na koncentraciju, da budu fokusirani na konkretne zadatke. Istra nam je zapravo bila dobra priprema za Osijek u smislu formacije, ne povlačim paralele u kvaliteti te dvije momčadi, da me se krivo ne shvati, već će to ponovno biti tvrdo, čvrsto, borba na svakom dijelu terena i ovo što smo pokazali protiv Istre, uz našu malo kompletniju momčad, može nam donijeti rezultat u Osijeku - zaključio je Krznar.