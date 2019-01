ROKO PRKAČIN

Trener Cibone Velić: Budemo li svi strpljivi, Roko će biti veliki igrač

- Osjećam ja tu fizičku razliku i svjestan sam da će mi trebati puno rada da dođem na njihovu razinu, no vjerujem da ću to i postići za koju godinu. Još ne znam na kojoj ću poziciji igrati, to ću tek saznati.