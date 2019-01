Dončiću će uspjeti ono što nije LeBronu, Curryju, Hardenu...

Kakva je to liga u kojoj je igrač od 18 godina MVP? Ta liga je sranje! Nitko s 18 godina ne smije dominirati nad odraslim muškarcima i nije me briga koliko ti odrasli muškarci mogu biti loši. Ne bih ga uzeo ni kao prvog ni kao drugog picka – riječi su legendarnog Charlesa Barkleya uoči NBA drafta na koji je Luka Dončić izišao ovjenčan nagradom za najboljeg igrača Eurolige koju je netom bio osvojio s Realom.

Sir Charles se puno puta zaletio, ali barem mu nije problem priznati grešku.

– Dončić igra u savršenom ritmu, ako ima otvoren šut, šutira. Ne forsira. Neki igraju prebrzo, srljaju, a on kontrolira brzinu. Može ubrzati, može i usporiti. Sviđa mi se – kazao je pola godine kasnije.

Četvrti na Zapadu

Nije samo Barkley razuvjeren, danas su svi ludi za Lukom Dončićem. Zavladala je prava Dončić-manija! To je potvrdila i prva objava glasova za NBA All star utakmicu gdje je slovenski košarkaš po glasovima četvrti u Zapadnoj konferenciji, a drugi među “visokim igračima“. To znači da će nastupiti u početnoj petorici Zapada! U svojoj rookie sezoni! U NBA nije neviđeno da novaci dođu do All Stara, uostalom u 67 dosadašnjih egzibicija najboljih košarkaša najjače košarkaške lige na svijetu nastupilo je već 45 rookieja (najviše njih 50-ih i 60-ih godina prošlog stoljeća), no nije nešto što se događa često. Štoviše, u posljednjih 20 godina tek su dvojica rookieja nastupila na All Staru, kineski pionir u NBA Yao Ming 2003. te Blake Griffin 2011. Takvo što nije uspjelo liderima današnje NBA LeBronu, Curryju, Durantu, Hardenu... A kada Dončić 17. veljače izađe na parket dvorane u Charlotteu postat će drugi najmlađi sudionik u povijesti All Stara. Na dan te utakmice imat će 19 godina, 11 mjeseci i 20 dana i bit će samo pola godine stariji od rekordera Kobea Bryanta.

Očekuju se velike stvari

“Crna mamba” je, naime, 1998. igrao All Star s 19 godina, 5 mjeseci i 16 dana, i sve do Dončića bio je jedini igrač mlađi od 20 godina koji je nastupio u toj ekshibicijskoj utakmici. A na All staru je prvi puta nastupio u svojoj drugoj sezoni.

Od Dončića su se u NBA, unatoč standardnom Barkleyevu mrgođenju, očekivale velike stvari, uoči drafta mnogi stručnjaci su ga doživljavali kao izbor s kojim se ne može promašiti, kao talent s potencijalom da transformira franšizu. Phoenix i Sacramento nisu se s time složili, već su birali Deandrea Aytona i Marvina Bagleya III.

– Predstavnici Sacramenta bili su u Madridu, razgovarali smo na večeri i vjerovao sam da će me odabrati. Ali to se nije dogodilo. Bio sam iznenađen, ali su mi kasnije objasnili kako im je bio potreban krilni centar i da je Bagley za njih bio bolji izbor – objasnio je Dončić. Cijelu priču pročitajte u novom tjedniku Max..