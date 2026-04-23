Kraj Šibenika niče ilegalna marina u zaštićenoj uvali? Donosimo detalje

Postavljanje gospodarskog sidrenog sustava u uvali Mirine u Grebaštici kraj Šibenika, na potezu od uvale Kutlača do uvale Pišljivica na poluotoku Oštrica, projekt je koji je formalno pokrenut još 2024. godine, a prema županijskoj dokumentaciji, ide prema fazi dodjele koncesije na pomorskom dobru, uz ozbiljna upozorenja ekoloških udruga na mogući utjecaj na zaštićena morska staništa.



Cijeli postupak započeo je inicijativom tvrtke Under Heaven d.o.o., registrirane u Splitu, koja je predložila uspostavu sidrišta na tom području. Prema javno dostupnim podacima, riječ je o manjem trgovačkom društvu registriranom za djelatnosti povezane s turizmom i nautičkim uslugama, uključujući iznajmljivanje i upravljanje plovilima te organizaciju aktivnosti na moru, a kao vlasnik i osoba povezana s tvrtkom u javnim registrima navodi se Vadym Ievstafiev. Tvrtka djeluje u sektoru nautičkog turizma, koji je izravno povezan s projektima sidrišta i komercijalnim korištenjem pomorskog dobra.