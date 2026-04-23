EKOLOZI NA NOGAMA

Kraj Šibenika niče ilegalna marina u zaštićenoj uvali? Donosimo detalje

Autor
Dea Redžić
23.04.2026.
u 06:03

Koncesiju je zatražilo manje trgovačko društvo registrirano za djelatnosti povezane s turizmom, uključujući iznajmljivanje i upravljanje plovilima te organizaciju aktivnosti na moru

Postavljanje gospodarskog sidrenog sustava u uvali Mirine u Grebaštici kraj Šibenika, na potezu od uvale Kutlača do uvale Pišljivica na poluotoku Oštrica, projekt je koji je formalno pokrenut još 2024. godine, a prema županijskoj dokumentaciji, ide prema fazi dodjele koncesije na pomorskom dobru, uz ozbiljna upozorenja ekoloških udruga na mogući utjecaj na zaštićena morska staništa.

Cijeli postupak započeo je inicijativom tvrtke Under Heaven d.o.o., registrirane u Splitu, koja je predložila uspostavu sidrišta na tom području. Prema javno dostupnim podacima, riječ je o manjem trgovačkom društvu registriranom za djelatnosti povezane s turizmom i nautičkim uslugama, uključujući iznajmljivanje i upravljanje plovilima te organizaciju aktivnosti na moru, a kao vlasnik i osoba povezana s tvrtkom u javnim registrima navodi se Vadym Ievstafiev. Tvrtka djeluje u sektoru nautičkog turizma, koji je izravno povezan s projektima sidrišta i komercijalnim korištenjem pomorskog dobra.

LE
Levanto
06:51 23.04.2026.

Više je obale i brda uništeno u zadnjih pet godin, nego prije toga u pedeset. Sve se izrovalo. Kuće na osami, panoramski pogled, obala. Sve su uništili.

BO
Bono1234
06:31 23.04.2026.

To je neki "Plenkijev pajdo". Uništavaju cijelu obalu. Sramota nad sramotama. Ništa nam neće ostati, a samo zbog nečijih interesa. Imali smo jednu od najljepših obala, a, jednoga dana, ostati će nam samo hrpa betona. Ima tu materijala za Turudića.

TP
tonko.prcic@gmail.com
07:53 23.04.2026.

Badava smo u EU jer ćemo i dalje biti država bezakonja.

