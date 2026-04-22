GOLOVI I ASISTENCIJE

Kane je uvjerljivo na vrhu, a najefikasniji Hrvat u 'ligama petice' se nalazi tek na 54. mjestu

UEFA Champions League - Quarter Final - Second Leg - Bayern Munich v Real Madrid
Michaela Stache/REUTERS
Autor
Edi Džindo
22.04.2026.
u 19:04

Uzeli smo sve igrače iz 'liga petice' ove sezone te izračunali njihove učinke, to jest golove i asistencije, u svim natjecanjima, i došli do jedinstvene ljestvice koja nam je znatno bolji pokazatelj od samo ligaškog učinka ili samo učinka iz Lige prvaka

Koji je najbolji način za pogledati koji su igrači s one najviše nogometne razine bili najproduktivniji pred suparničkim golom? Gledati samo na prvenstvo ili gledati samo na Ligu prvaka prema mnogima je samo djelomična slika sezona. Stoga smo uzeli sve igrače iz 'liga petice' ove sezone, ali izračunali njihove učinke, to jest golove i asistencije, u svim natjecanjima, i došli do jedinstvene ljestvice koja nam je znatno bolji pokazatelj. 

Na nedodirljivom prvom mjestu te ljestvice se nalazi kapetan engleske reprezentacije Harry Kane koji je u Bayernu s 51 golom i šest asistencija došao do brojke od 57, čime čak za deset bježi prvim pratiteljima, Michaelu Oliseu i Kylianu Mbappéu čiji zbroj golova i asistencija iznosi po 47, a u elitnom društvu od preko 40 golova + asistencija nalaze se i Luis Diaz (44), Erling Haaland (41) i Lamine Yamal (41).

Sveukupno gledano, 124 igrača iz klubova 'liga petice' ove je sezone došlo do dvoznamenkaste brojke pogodaka u svim natjecanjima, dok je njih znatno manje, tek 33, došlo do dvoznamenkastog broja asistencija. Nadalje, 16 igrača je uspjelo doći do double-double učinka, odnosno imati dvoznamenkasti učinak i u golovima i u asistencijama. A zasad je samo jedan u obje rubrike prešao brojku od 20; to je Kolumbijac iz Bayerna, Luis Diaz koji je na 24 pogotka i 20 asistencija. 

Za razliku od igrača koji i zabijaju i koji asistiraju, bilo je zanimljivo baciti pogled na one koji samo rade jedno. Igrač s najviše golova na ovoj ljestvici, a da pritom nema nijednu asistenciju je hrvatski reprezentativac Ante Budimir s 18 pogodaka, dok je s druge strane Norvežanin iz Borussije Dortmund, Julian Ryerson najbolji ovosezonski asistent bez pogotka, s čak 15 upisanih asistencija. 

Kada ovu ljestvicu zbrojenih golova i asistencija gledamo po kontinentima, prvi Europljanin na ljestvici je Harry Kane (57), najbolji iz Južne Amerike je Luis Diaz (44), najbolji iz Afrike Serhou Guirassy (25), najbolji iz Sjeverne Amerike je Folarin Balogun (23), a najbolji iz Azije Yuito Suzuki (16).

Što se tiče naših predstavnika, 24 hrvatska nogometaša su ove sezone barem jednom direktno sudjelovala u pogotku nekog kluba iz 'liga petice'. Najbolji Hrvat, na 54. mjestu ljestvice, je Andrej Kramarić (13 golova, 7 asistencija), slijedi ga Ante Budimir na 66. mjestu (18 golova), te Mario Pašalić na 102. mjestu (9 golova, 7 asistencija).

