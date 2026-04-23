Uran ruši sve pred sobom: Jednom znaku novci padaju s neba, a drugima slijedi ljubavni šok!
Četvrtak donosi elektricitet na astrološko nebo. Glavnu ulogu igra moćna konjunkcija Venere i Urana u Biku, njihovo posljednje veliko usklađivanje u ovom znaku prije nego što Uran prijeđe u Blizance. Očekujte šokove u ljubavi, financijama i osobnim vrijednostima. Sve što je monotono tražit će hitno oslobađanje. Dodatnu dinamiku daje Mjesec koji ulazi u Lava, budeći želju za pažnjom i dramom. Ovaj dan je poziv na buđenje: razbijte rutinu, prigrlite neizvjesnost i dopustite životu da vas iznenadi.
Ovan: Držite oči širom otvorene jer bi se vaša financijska situacija danas mogla popraviti na najneočekivaniji način. Mogući su neočekivani darovi, dobitak ili povrat starog duga. Budite otvoreni za primanje i ne odbijajte ponude koje se čine predobrima da bi bile istinite. Raščistite nered u svom životu kako biste otvorili prostor za nove prilike. Večer je rezervirana za druženje, stoga prihvatite pozive.
Bik: Ovo je vaš dan za sjaj. Sa Suncem, Venerom i Uranom u vašem znaku, vaša privlačnost i karizma su na vrhuncu. Iskoristite posljednji veliki ples Venere i Urana u Biku za osobnu revoluciju. Očekujte neočekivane događaje u ljubavi, moguće je novo poznanstvo s osobom koja je potpuno drugačija. Srušite vlastita ograničenja i izrazite se autentično – vaša spontanost bit će iznimno privlačna.
Blizanci: Nemiran duh vas danas neće napuštati. Osjećate želju za komunikacijom, ali ste i nesigurni oko smjera. Dopustite da vas vodi intuicija, mogle bi vam pasti na pamet genijalne ideje za zaradu, no pripazite na spontano trošenje. Poravnanje Venere i Urana uvod je u dugo razdoblje vaših osobnih promjena. Slučajan susret ili sjećanje potaknut će vas na duboko preispitivanje.
Rak: Vaša intuicija danas je izoštrena do krajnjih granica – vjerujte joj. Planetarni utjecaji donose svježinu u vaš društveni život, pa je moguć neočekivani poziv ili ćete prijatelja vidjeti u novom svjetlu. Istražujte nove ideje s ljudima koji vas inspiriraju. U ljubavi je moguća pojava privlačne osobe, no provjerite postoji li i emocionalna dubina. Poslovno, ulazite u razdoblje novih početaka.
Lav: Spremite se za neočekivane situacije na poslovnom planu. Razgovor s nadređenima mogao bi vas nadahnuti na promjenu i donijeti neočekivanu prednost, pa čak i financijsku. Kako Mjesec ulazi u vaš znak, bit ćete u centru pažnje, a vaša jedinstvenost će doći do izražaja. Budite otvoreni za sve mogućnosti. Večer donosi osjećaj pobjede.
Djevica: Ako ste sanjali o putovanju, prilika bi se mogla ukazati kao grom iz vedra neba – djelujte brzo. U vaš život bi mogla ući neobična osoba koja će vam proširiti horizonte. Osjećate potrebu za ispunjenijim iskustvima, a vaš entuzijazam je zarazan. Večer provedite u miru, upijajući nove dojmove.
Vaga: Danas ste izuzetno primijećeni gdje god se pojavite, a neočekivani događaji dodatno će privući pažnju na vas. Možete imati koristi od resursa drugih ljudi, stoga ne oklijevajte reći "da". Intimni odnosi bi se mogli naglo zahuktati, a mogu se probuditi i dugo potiskivani osjećaji. Izađite iz zone komfora, rezultati će biti uzbudljivi.
Škorpion: Nemojte se iznenaditi ako vam bliska osoba iznese neobičan prijedlog vezan uz putovanje ili obrazovanje. Obradovat će vas, ali će zahtijevati brzu odluku. Poravnanje Venere i Urana u vašem partnerskom sektoru donosi iznenađenja i privlači ljude koji unose promjene. Spontane aktivnosti i iznenadne privlačnosti su u prvom planu. Energiju usmjerite u poboljšanje odnosa, a ne u sukobe.
Strijelac: Vašu radnu rutinu danas će prekinuti nešto ugodno: nova oprema, pomoć kolege ili poslovno putovanje. Srećom, neće biti dosadno. U odličnom ste raspoloženju i spremni na prilagodbu. Otvorenost prema novim pristupima može dovesti do značajnog napretka na poslu ili po pitanju zdravlja. Večer iskoristite za istraživanje i učenje.
Jarac: Ljubav donosi iznenađenja! Moguća je nova romansa ili neočekivani flert s nekim tko vas izvlači iz uobičajenih okvira. Prihvatite pozive za zabavu i druženje. Dugo potiskivani osjećaji danas izlaze na površinu. Vaše inhibicije se tope, što vam omogućuje da pokažete svoju zaigraniju stranu. Živite punim plućima!
Vodenjak: Osjećaj nemira potaknut će vas na promjene. Dan je uzbudljiv, ali budite oprezni jer je sklon nezgodama. Očekuju vas nova mjesta i ideje. Potreba za uzbuđenjem u domu može vas nagnati na spontane odluke o preuređenju ili poboljšanju odnosa. Otvoren duh prema voljenima pomaže u rješavanju starih problema.
Ribe: Izuzetno ste maštoviti i uvjerljivi, što je savršeno za financijske pregovore. Jasno vidite što želite i ne bojite se to tražiti. Vaša moć zavođenja je na vrhuncu. Poravnanje Venere i Urana donosi nadahnute ideje i ugodna iznenađenja kroz razgovore ili kratka putovanja. Spremni ste za novi početak i drugačiji pristup odnosima.