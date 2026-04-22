Zaiskrilo u Otvorenom zbog nestalih milijuna u sportu, novinar poručio Krajaču: 'Znamo da ste na popisu'

Rasprava o financiranju hrvatskog sporta i nadzoru nad trošenjem javnih sredstava ponovno je otvorila pitanje transparentnosti i odgovornosti sportskih saveza. U središtu pažnje našle su se nedavno otkrivene afere koje, prema iznesenim tvrdnjama, upućuju na ozbiljne nepravilnosti u upravljanju novcem. Novinar 24sata Ivan Pandžić iznio je kronologiju slučajeva koji su u posljednjim mjesecima izašli u javnost. Kao jedan od najtežih primjera naveo je situaciju u Hrvatskom skijaškom savezu.

„U Skijaškom savezu nastala je ogromna šteta, od 30 milijuna eura, kroz godine plaćanja fiktivnih računa, tj. računa za usluge koje nisu obavljene. Novac je završio kod gospodina Pavleka za njegov luksuzni život u njegovoj vili na Ibizi i još za niz drugih troškova”, rekao je Pandžić u emisiji HRT Otvoreno. Dodao je kako taj slučaj nije izoliran, već da su se ubrzo otvorile i druge afere. „Onda se zatim otvorio slučaj s judo savezom, gdje su oni trošili nenamjenski, poput ljetovanja i kupnje automobila”, naveo je.

Posebno je istaknuo i problem u odbojkaškom savezu, ukazujući na sumnjive financijske tokove. „Odbojkaški savez plaćao je 30 posto posredovanja za sponzorstvo od Hrvatske pošte. Kad se to išlo provjeriti, Hrvatska pošta je rekla da nikakvog posredovanja nije bilo. Više od 112 tisuća eura završilo je kod jedne male tvrtke”, kazao je.

Kao ključni problem izdvojio je nedostatak transparentnosti u sustavu. „U svemu ovome zajedničko je to da postoji jedna ogromna netransparentnost. To omogućava izvlačenje novca i nema dovoljno kontrole. Moj prijedlog je da Ministarstvo turizma i sporta financira jednu platformu na kojoj bi svi savezi objavljivali svoje plaće i račune”, poručio je.

Tijekom rasprave došlo je i do napetosti između Pandžića i glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača. „Ja ću za objavu istine kazneno odgovarati ako treba, a gospodin Krajač jer je na popisu...”, izjavio je Pandžić, na što je Krajač reagirao dovodeći u pitanje takve tvrdnje.

Krajač je odbacio optužbe i naglasio da ne želi komentirati slučajeve dok su istrage u tijeku. „To ćemo pričekati da istražna tijela kažu svoje i u to ne bih ulazio sada. Ja ne znam da sam na bilo kakvom popisu niti je bilo govora o tome”, rekao je.

Osvrnuo se i na optužbe vezane uz Judo savez. „Radim 30 godina u sportu, sada, odjednom sam najveći kriminalac i provlačim se kroz medije”, izjavio je. Govoreći o pritiscima, dodao je: „Uvijek vam postoji oporba koja želi zauzeti vaše mjesto, ako niste spremni odraditi nekakve stvari kako njima odgovara.”

Naglasio je i da Hrvatski olimpijski odbor provodi stroge kontrole. „Hrvatski olimpijski odbor ima stroge kontrole. Od nas je, 16 milijuna eura u zadnjih 10 godina dodijeljeno Skijaškom savezu i svi računi su opravdani”, istaknuo je. Državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Josip Pavić poručio je kako postoji prostor za unapređenje sustava, osobito u području transparentnosti. „U svakom odnosu ima prostora za napredak”, rekao je, zahvalivši i na iznesenim otkrićima.

Naglasio je da je cilj Ministarstva povećati kontrolu nad trošenjem javnog novca. „Apsolutni cilj je povećanje transparentnosti koji će biti najbolji mogući način kontrole svih utrošaka javnih sredstava”, kazao je.

Dodao je i kako se radi na konkretnim rješenjima. „Kada budemo imali konačni proizvod, svakako ćemo objaviti to javnosti. Mi nemamo apsolutno ništa za skrivati”, poručio je. Na kraju je istaknuo da su sportski savezi odgovorni za zakonito poslovanje. „Svaki savez je pravna osoba koja ima odgovorne osobe koje su dužne poslovati po zakonima RH.”