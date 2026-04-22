LUTANJE VLASNIKA

Trener Chelseaja dobio otkaz, jedan od favorita za njegovog nasljednika je i Hrvat

FILE PHOTO: UEFA Champions League - Napoli v Chelsea
Matteo Ciambelli/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
22.04.2026.
u 19:27

Rosenior neće previše žaliti za ovim otkazom budući da mu klub sada mora isplatiti punu vrijednost njegovog šestogodišnjeg ugovora, oko 28 milijuna eura.

Liam Rosenior u siječnju ove godine naslijedio je Enza Marescu na klupi Chelseaja, no na klupi londonskog velikana izdržao je samo 23 utakmice. Englez se obvezao na šestogodišnju vjernost Bluesima, no danas je stigla vijest kako je i službeno dobio otkaz te je njegov mandat završio zahvaljujući nizu od pet uzastopnih ligaških poraza.

Chelsea ni u jednoj od tih pet utakmica nije postigao pogodak, a u posljednjih osam susreta doživjeli su čak sedam poraza. Momčad će do kraja sezone voditi pomoćni trener Calum McFarlane, a klub će ovog ljeta morati potražiti novog trenera. Rosenior neće previše žaliti za ovim otkazom budući da mu klub sada mora isplatiti punu vrijednost njegovog šestogodišnjeg ugovora, oko 28 milijuna eura.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana

Otkada je sjeo na klupu Engelz se suočavao s kritikama budući da je stigao iz francuskog Strassbourga, kluba koji ima istog vlasnika kao i Chelsea, BlueCorp investicijsku grupu. Navijači francuskog kluba protestirali su tada kako ne žele biti filijala Chelsaja, a na kraju se pokazalo kako njihov bivši trener jednostavno nije strateg klaibra za najveće engleske klubove.

Kao jedan od prvih favorita za klupu Bluesa prometnuo se njemački stručnjak hrvatskog podrijetla Edin Terzić. On  je bez posla otkako je 2024. napustio Borussiju Dortmund nakon poraza u finalu Lige prvaka od Real Madrida. Godinu prije toga prokockao je naslov prvaka njemačke u posljednjem kolu.
