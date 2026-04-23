#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
NAVIJAČI NEZADOVOLJNI

Pojačanja promašena, trener u raskoraku s Livajom, Šego zapucao 13 velikih šansi...

Autor
Tomislav Dasović
23.04.2026.
u 06:00

Najzvučnije pojačanje Ante Rebić postigao je sedam pogodaka i ima pet asistencija; nijedan od tih 12 pogodaka u kojima je izravno sudjelovao nije pao protiv Rijeke, Dinama, ni u dva Antina europska nastupa

Sada više uopće nije bitno s koliko će bodova prednosti Dinamo biti prvak ispred Hajduka, niti je za ovu priču relevantno za koliko će bodova Hajduk pobjeći drugoplasiranoj Rijeci – meritum stvari je sljedeći: ovo je jedna od najneuspješnijih Hajdukovih sezona u posljednjih nekoliko godina. Unatoč drugom mjestu u HNL-u.

U tom smjeru išao je i stav Hajdukovih navijača jasno artikuliran na Poljudu nakon utakmice s Osijekom, a nastavljen je i putem društvenih mreža. Njihovo nezadovoljstvo je kipteće, ali naravno i – opravdano. Hajdukovi navijači zaslužuju bolji Hajduk, za njim vapi i HNL.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana

Pa iako mnogi upiru prstom u trenera – a Garcijin udio u ovom neuspjehu sigurno nije zanemariv – cijela konstrukcija Hajdukove sezone postala je klimava već u njezinu začetku, od onoga trenutka kada je "netko" odlučio za trenera dovesti stručnjaka koji je s Istrom sezonu okončao na šestome mjestu.

Koja je uloga Rakitića?

Tek nakon imenovanja trenera Hajduk je doveo sportskog direktora Gorana Vučevića, s njim i cijeli tim stručnjaka, u kojemu je najzvučnije ime bio Ivan Rakitić, a nakon njega Mišo Krstičević. Tijekom sezone taj tim se osipao, nema više u Hajduku ni Vučevića, ni Krstičevića, a u ovom trenutku nejasna je i uloga i svrha Ivana Rakitića u Hajduku.

Uglavnom, u tim pretumbacijama Vučevićev čovjek Jiri Plišek uspio je nekako preživjeti, preuzevši Hajdukovu akademiju, jedan od najvažnijih stupova svakog kluba. Na ta tri stupa – pozicijama trenera, šefa akademije i sportskog direktora – Hajduk ima stručnjake iz Urugvaja, Češke i Poljske.

U skladu sa svim turbulencijama odvijao se u Hajduku i prijelazni rok, odnosno ojačavanje momčadi za novu utrku s Rijekom i Dinamom. Ovo je učinak nogometaša u koje se Hajduk uzdao: Ivica Ivušić – hrvatski reprezentativac branio je u promjenjivoj formi u samo 19 utakmica, cijeli proljetni dio nije nastupio zbog ozljede; Fran Karačić – na zimu poslan na posudbu u Osijek; Ron Raci – samo 18 nastupa u svim natjecanjima, od poraza od Dinama 8. ožujka 2026. više nije zaigrao ni minute; Edgar Gonzalez – otpušten nakon osam nastupa; Hugo Guillamon – nije donio ništa; Iker Almena – otkriće, ali se tri mjeseca oporavljao od ozljede, pa u ključnim utakmicama proljeća nije nastupio.

Najzvučnije pojačanje Ante Rebić postigao je sedam pogodaka i ima pet asistencija; nijedan od tih 12 pogodaka u kojima je izravno sudjelovao nije pao protiv Rijeke, Dinama, ni u dva Antina europska nastupa. Rebiću na ljeto istječe ugovor, a na izravno pitanje upućeno Garciji o Antinu statusu za sljedeću sezonu trener ne daje izravan odgovor ("riješit ćemo to interno").

Trener Garcia je, osim s navijačkim očekivanjima, u raskoraku i s kapetanom Markom Livajom, najboljim i najpopularnijim Hajdukovim igračem u 21. stoljeću. Perspektiva tog odnosa ostaje maglovita, što je također teret klubu i njegovim ambicijama u sljedećoj sezoni; hoće li klub tu držati stranu treneru čija vizija sputava Hajdukovu legendu i ljubimca navijača?

Lice i naličje učinka

U tom neobičnom odnosu koji je Gonzalo Garcia njegovao prema Marku Livaji iskristalizirao se novi Hajdukov napadački adut, Michele Šego (25), domaći igrač koji se godinama dokazivao na posudbama. Šego je u ovoj sezoni postigao 11 pogodaka u HNL-u i najbolji je strijelac Hajduka – što je za svaku pohvalu.

No svaka medalja ima i naličje, a Šegino izgleda ovako: Michele je, prema podacima prije utakmice Istra – Dinamo, zajedno s Prevljakom rekorder ove sezone po neiskorištenim velikim prilikama, obojica ih imaju po čak 13! Usto, Šego ih ima još dvije iz prošle polusezone, dakle ukupno čak 15! U spomenutih 13 velikih promašaja u ovoj sezoni uključen je i jedanaesterac koji je Šego zapucao protiv Osijeka.

Dodatak (izvor: Sofascore): Šegi – očito impresioniranom u gol-šansama – za pogodak u HNL-u treba 170 minuta, postotak ubojitosti pred vratima mu je 20 posto, sve svoje pogotke postigao je unutar šesnaesterca – dakle šuterski s distance nije odveć moćan. U svoja 32 nastupa ove sezone u svim natjecanjima Šego je suigračima pripremio sedam velikih šansi, u HNL-u ima četiri asistencije, ima u prosjeku jedno ključno dodavanje po utakmici, 40-postotnu uspješnost u driblinzima te 46 posto dobivenih duela na tlu i u zraku.

Zaključak? Hajduk je Livaja, Livaja je Hajduk – i s jednom nogom, i s pet kilograma viška.

PA
pajokola1
08:22 23.04.2026.

Nije Hajduk toliko slab koliko je Dinamo jak...iako u Evropskim razmjerima Dinamo spada u drugi ešalon po kvaliteti a Hajduk ,Rijeka ,Varaždin u treći ešalon , to je tako...

fidelio
fidelio
07:04 23.04.2026.

Kakvi bakrači - Hajduk je tamo gdje jedino može i biti - na 2. mjestu iza Dinama koji je ipak trenutno za njih malo prejak i to je jedina istina. Nitko ne može biti taoc jednog igrača (mislim, može, ako je taj igrač Messi ili Ronaldo, ali nije). S Garciom ili bez, nema tu kadra za naslov, ali s Garcia barem poznaje što ima.

