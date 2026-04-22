Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MORA NA OPERACIJU

Težak udarac za ambicije BiH: Jakirovićev as mora propustiti nastup na Svjetskom prvenstvu

FA Cup - Fourth Round - Hull City v Chelsea
Scott Heppell/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
22.04.2026.
u 18:03

Hadžiahmetović se pokazao kao vrlo važan igrač za Hull City koji je u borbi za mjesto u doigravanju za plasman u Premier ligu

Vezni igrač reprezentacije Bosne i Hercegovine i engleskog drugoligaša Hull Cityja Amir Hadžiahmetović propustit će kraj sezone i nastup na predstojećem Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. 29-godišnji igrač Bešiktaša na posudbi u Engleskoj ima problema s koljenom, točnije meniskusom, te mora na opraciju.

- Hadžiahmetović ima ozljedu meniskusa, koja će zahtijevati operativni zahvat i duži period oporavka. Izbornik Sergej Barbarez i stručni stožer računali su na Hadžiahmetovića u predstojećim izazovima, te njegov izostanak predstavlja značajan hendikep za našu momčad - priopćio je Nogometni savez Bosne i Hercegovine te su igraču zaželjeli brz oporavak i skori povratak na teren.

Hadžiahmetović se pokazao kao vrlo važan igrač za Hull City koji je u borbi za mjesto u doigravanju za plasman u Premier ligu. Upisao je 37 nastupa i tri asistencije za momčad koja se trenutačno nalazi na sedmom mjestu Championshipa sa 70 bodova, koliko ima i šest Wrexham.

Za reprezentaciju BiH dosad je upisao 34 nastupa, uključujući i dvije utakmice u doigravanju za plasman na Svjetsko prvenstvo. Protiv Walesa je odigrao 30 minuta, a protiv Italije dobio je pet minuta.
Ključne riječi
Sergej Jakirović ozljeda Nogometna reprezentacija BiH Hull City

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!