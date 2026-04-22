Težak udarac za ambicije BiH: Jakirovićev as mora propustiti nastup na Svjetskom prvenstvu

Vezni igrač reprezentacije Bosne i Hercegovine i engleskog drugoligaša Hull Cityja Amir Hadžiahmetović propustit će kraj sezone i nastup na predstojećem Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. 29-godišnji igrač Bešiktaša na posudbi u Engleskoj ima problema s koljenom, točnije meniskusom, te mora na opraciju.

- Hadžiahmetović ima ozljedu meniskusa, koja će zahtijevati operativni zahvat i duži period oporavka. Izbornik Sergej Barbarez i stručni stožer računali su na Hadžiahmetovića u predstojećim izazovima, te njegov izostanak predstavlja značajan hendikep za našu momčad - priopćio je Nogometni savez Bosne i Hercegovine te su igraču zaželjeli brz oporavak i skori povratak na teren.

Hadžiahmetović se pokazao kao vrlo važan igrač za Hull City koji je u borbi za mjesto u doigravanju za plasman u Premier ligu. Upisao je 37 nastupa i tri asistencije za momčad koja se trenutačno nalazi na sedmom mjestu Championshipa sa 70 bodova, koliko ima i šest Wrexham.

Za reprezentaciju BiH dosad je upisao 34 nastupa, uključujući i dvije utakmice u doigravanju za plasman na Svjetsko prvenstvo. Protiv Walesa je odigrao 30 minuta, a protiv Italije dobio je pet minuta.