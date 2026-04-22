Legenda upozorava najvećeg svjetskog talenta: 'Nastavi li ovako, bit će u ozbiljnim problemima!'

Lamine Yamal etablirao se kao jedan od najboljih igrača na svijetu. Ne samo da je postao ključan igrač Barcelone, već blista i u španjolskoj reprezentaciji. Kao logična posljedica njegova statusa, sada je neosporni starter Hansija Flicka, skupljajući veliki broj minuta na terenu. Međutim, legenda Ruud Gullit izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog 18-godišnje zvijezde, ističući njegovo fizičko stanje kao potencijalni rizik.



- To nije normalno. Stvar je u tome što se momčad puno oslanja na njega. A on je vrlo mlad igrač. Jako sam zabrinut da će se ozlijediti jer stalno igr. Ljudi kažu: 'Da, ali on je mlad.' Ali pogledajte što se dogodilo s Pedrijem i Gavijem. Moraju igrati na Svjetskom prvenstvu. Onda ideš igrati na Svjetskom prvenstvu s mladim dečkima i ozlijediš se. A povratak nakon ozljede je težak. Zato se nadam da se to neće dogoditi Yamalu - rekao je Gullit za Diario AS.

Sa samo 18 godina, Lamine već ima 150 nastupa za Barcelonu, nakon što je dvije godine proveo kao neosporni starter u postavi. Osim toga, Španjolac se ove sezone pojavio kao najkorišteniji igrač Blaugrane, skupivši 3657 minuta. Unatoč velikom opterećenju, nije se puno borio s ozljedama. Ruud Gullit upozorio je na problem s kojim su se prethodno susreli Pedri i Gavi, koji su skupili puno minuta i za Barcelonu i za Španjolsku, što je rezultiralo ozbiljnim ozljedama koje su utjecale na njihov učinak. S obzirom na to da je Svjetsko prvenstvo pred vratima, očekuje se da će Lamine Yamal odigrati značajnu minutažu za svoju reprezentaciju. Zbog toga će mu Blaugrana možda morati dati više odmora na početku nove sezone.

Od dolaska Hansija Flicka, Lamine Yamal postao je jedan od najvažnijih igrača Barcelone. Unatoč tome, Španjolac nosi veliko opterećenje koje bi moglo ugroziti njegovu fizičku dugovječnost, posebno jer će nakon Svjetskog prvenstva 2026. doći s malo odmora. Imajući to na umu, Barcelona bi u Roonyju Bardghjiju mogli pronaći rješenje i dozirati Yamalovo opterećenje. A kao rješenje se spominje jedan drugi igrač. Nakon što je stigao iz Kopenhagena za 2,5 milijuna eura, Roony Bardghji postao je jedan od najperspektivnijih igrača Barcelone. U svojoj prvoj sezoni odigrao je samo 616 minuta pod Hansijem Flickom. Međutim, Šveđanin bi mogao biti ključan u Yamalovom rasterećenju na početku sezone 2026./27., što bi mu omogućilo fizički oporavak nakon Svjetskog prvenstva.

