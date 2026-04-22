Naša glumica sadašnjeg supruga upoznala je kad joj je život bio razoren, zajedno imaju sina

Zvijezda serije 'Kumovi' i osnivačica Kazališta Moruzgva, Ecija Ojdanić (52), provela je vikend u slavljeničkom raspoloženju na vjenčanju kolegice Mirne Mihelčić u šibenskom zaleđu. Sudeći prema fotografijama, sjajno se provela u društvu supruga, redatelja Roberta Orhela (50). Iako svoj privatni život drži podalje od javnosti, ovoga puta napravila je iznimku i podijelila nekoliko rijetkih zajedničkih fotografija. Na jednoj ona i Robert nasmiješeni poziraju zagrljeni, dok na drugoj Robertov izraz lica odaje da mu je poziranja već dosta, što je glumica duhovito i potvrdila. - I muža sam uspjela nagovoriti na fotkanje... Jedva - napisala je Ecija. Par je za svečanu prigodu izgledao sjajno, a Ecija je zablistala u upečatljivoj haljini boje ciklame s dubokim prorezom i otvorenim detaljima koji su istaknuli njezinu zavidnu figuru. Njezin suprug odlučio se elegantnu kombinaciju koja se sastojala od svijetlog sakoa, košulje i tamnih hlača. Oduševljeni pratitelji odmah su ih obasuli komplimentima. - "Divni ste, izgledate sretno", "Zgodan par", "Prelijepi" - samo su neki od brojnih komentara koji su se nizali ispod objave.

Iako su u sretnom braku već 17 godina, Ojdanić rijetko dijeli zajedničke trenutke sa suprugom. Par se vjenčao u lipnju 2009. godine na imanju u Istri, a iste godine u studenom dobili su sina Jakova. Glumica iz prvog braka s diskografskim urednikom Antom Viljcem ima i kćer Cvitu.

Podsjetimo, glumica je svojedobno otkrila kako je Roberta upoznala u jednom od najtežih životnih razdoblja. - Robert i ja smo se upoznali kad je moj život bio bolan i razoren kao nakon tsunamija. Da Robert nije bio takav kakav je bio, pitam se bih li se ikad nekom uspjela ponovo emocionalno otvoriti nakon razvoda. Drago mi je da sam tad imala dovoljno ludosti i hrabrosti za to. Rekla bih da su s Robertom i teški trenuci u životu laki - ispričala je Ecija u intervjuu za Večernji list.