VIDEO Iranci upali na dva broda, objavljena i snimka akcije

7:40 - Izrael je zarobio vojnika specijalnih snaga Hezbolaha u južnom Libanonu, priopćila je IDF. U izjavi na Telegramu navodi se da je muškarac bio pripadnik snaga Radwan - specijalne jedinice milicije koju podržava Iran. IDF tvrdi da je pojedinac "planirao neposredni napad na vojnike IDF-a". - Terorist se predao, a vojnici su ga uhitili. Zatim je prebačen u Jedinicu 504 na daljnje ispitivanje - dodali su.

7:24 - Šef američke mornarice John Phelan napušta administraciju predsjednika Donalda Trumpa, objavio je u srijedu Pentagon. Glasnogovornik Pentagona Sean Parnell objavio je na društvenim mrežama da odluka o Phelanovom odlasku odmah stupa na snagu, izvijestio je BBC. Njegov zamjenik Hung Cao bit će vršitelj dužnosti tajnika mornarice, dodao je Parnell.

Phelan je posljednji u nizu visokopozicioniranih vojnih čelnika koji je napustio administraciju u posljednjih nekoliko mjeseci. Njegov odlazak dolazi usred američko-izraelskog rata s Iranom i blokade Hormuškog tjesnaca. Mornarica nije navela razlog Phelanova odlaska koji se događa samo nekoliko tjedana nakon što je ministar obrane Pete Hegseth zatražio načelnika glavnog stožera američke vojske Randyja Georga da odstupi s dužnosti. Nedavno su smijenjeni i generali David Hodne i William Green.

Od dolaska u Pentagon, Hegseth je otpustio desetak visokih vojnih časnika, uključujući šefa pomorskih operacija i zamjenika načelnika stožera Zračnih snaga. Phelan, civil bez vojnog iskustva, položio je prisegu za tajnika mornarice u ožujku 2025. nakon što ga je Trump imenovao 2024. godine.

7:00 - Iran je objavio snimke upada na dva broda koja su pokušavala izaći iz Perzijskog zaljeva preko Hormuškog tjesnaca nakon što je na njih i još jedan brod otvorio vatru. Prvi je ovo slučaj zapljena od početka rata sa Sjedinjenim Državama i Izraelom u veljači. Iranska novinska agencija Tasnim povezana s Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC) ⁠izvijestila je o zapljenama i dodala da je mornarica Garde također upozorila ​da će se svako narušavanje reda i sigurnosti u tjesnacu smatrati "crvenom linijom".

IRGC je optužio zaplijenjene brodove, MSC Francesca pod zastavom Paname i Epaminondas pod zastavom Liberije, da su plovili bez potrebnih dozvola i manipulirali svojim navigacijskim sustavima. Epaminondas, kojim upravljaju Grci, izvijestio je da je na njega otvorena vatra oko 20 nautičkih milja sjeverozapadno od Omana. Brod je pretrpio štetu na zapovjedničkom mostu nakon što je pogođen pucnjavom i raketnim granatama s topovnjače IRGC-a, prema izvorima iz Pomorskih trgovinskih operacija Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) i pomorske sigurnosti.

Grčki operater Technomar Shipping Inc. potvrdio je napad u izjavi i rekao da je posada na sigurnom. Epaminondas broji posadu od 21 člana koju čine Ukrajinci i Filipinci, prema grčkoj obalnoj straži, koja nije mogla potvrditi zapljenu plovila. Ni Technomar nije potvrdio zapljenu.

"Naš prioritet ostaje sigurnost i dobrobit naše posade dok surađujemo sa svim relevantnim dionicima kako bismo osigurali njihovu kontinuiranu sigurnost", rekao je operater. Izvori pomorske sigurnosti rekli su da je kapetan broda rekao da prije napada nije uspostavljen radio kontakt te da je plovilo ranije dobilo dopuštenje za prolazak kroz tjesnac.

Na MSC Francescu pokrenuta je pucnjava oko osam nautičkih milja zapadno od Irana, ali brod nije oštećen, a posada je sigurna, prema UKMTO-u i izvorima. Operater MSC, najveća svjetska grupa za prijevoz kontejnera, nije odgovorio na Reutersov zahtjev za hitni komentar. Na Francesci se nalaze četiri crnogorska pomorca, priopćio je u srijedu crnogorski ministar pomorstva Filip Radulović. On je u izjavi za RTCG rekao da su crnogorski pomorci i ostala posada dobrog zdravstvenog stanja i sigurni, te da su u tijeku pregovori brodarske kompanije i iranske strane.

„Našim pomorcima i njihovim obiteljima upućujemo punu podršku, uz poruku da ćemo učiniti sve za pozitivan ishod ove situacije i sigurnost crnogorskih pomoraca“, rekao je Radulović. Treći kontejnerski brod, Euphoria, pod liberijskom zastavom, bio je pogođen u istom području, ali nije oštećen i nastavio je plovidbu, kasnije stigavši ​​u Fudžairu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, rekli su izvori.

Napadi su se dogodili dok su tri broda, od kojih su neki isključili navigacijske sustave, pokušavala izaći iz Hormuškog tjesnaca u ranim jutarnjim satima, dodali su. Prve su to zapljene od 2024. godine, kada je Iran zarobio kontejnerski brod MSC Aries u Hormuzu. Nije bilo neposrednih informacija o tome kakav su teret, ako ga je uopće bilo, brodovi prevozili.