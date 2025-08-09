Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 91
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
NACIONALNI STADION

Trebao je biti ponos nacije Aleksandra Vučića, no pratvara se u debakl

Beograd: Aleksandar Vučić obratio se javnosti povodom aktualne političke situacije u Srbiji
Foto: M.M./ATAImages
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
09.08.2025.
u 17:12

Plan je bio dio zaostatka nadoknaditi radom u tri smjene, no i dalje nedostaje još dva mjeseca do predviđenog roka.

Aleksandar Vučić Nacionalni stadion u Srbiji vidi kao jedan od ključnih projekata, “ponos nacije” vrijedan milijardu eura, koji bi trebao biti jedan od najljepših u Europi. No, od postavljanja kamena temeljca u svibnju 2024. godine niz problema usporava njegovu izgradnju.

Vrijednost radova naglo je narasla na milijardu eura, pojavili su se problemi s građevinskim dozvolama, radovi kasne, a posljednji udarac je ostavka direktora EXPO 2027 Dušana Borovčanina. Srbija bi za dvije godine trebala ugostiti svjetski poznati sajam, a Nacionalni stadion planiran je kao središnje mjesto događanja. No, planovi se sve više urušavaju.

Borovčanin je navodno sam podnio ostavku, a vlast s njim postigla dogovor o povlačenju. Na njegovo mjesto 1. kolovoza došao je Danilo Jerinić, iskusniji menadžer koji je ranije vodio ključne segmente u tvrtki EXPO, od dizajna i gradnje do logistike i upravljanja događanjima.

Prema poljskom portalu Stadiumdb, problemi su postali očiti kada je krajem travnja Vučić najavio četveromjesečno kašnjenje radova. Plan je bio dio zaostatka nadoknaditi radom u tri smjene, no i dalje nedostaje još dva mjeseca do predviđenog roka.

Profesor Nenad Ivanišević s Građevinskog fakulteta u Beogradu, iako nije uključen u projekt, procjenjuje da je manje od 1 % radova na samom stadionu dovršeno. Dodatni problem je što se radovi izvode bez svih potrebnih dozvola, što dodatno usporava realizaciju. Vučić je istaknuo da službenici zaduženi za potpisivanje dokumenata imaju rezerve, osobito nakon tragedije u Novom Sadu i pada nadstrešnice.

Štimac bijesan nakon remija: 'Nije ovo ono što ja želim!' Prozvao ih je poslije utakmice
Ključne riječi
stadion Aleksandar Vučić

Komentara 1

Pogledaj Sve
SE
sedar1
17:22 09.08.2025.

Hrvatski mediji i opozicija stalno smišljaju probleme tamo gdje ih nema, umjesto da prate realne događaje.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Bundesliga - RB Leipzig v Bayern Munich
Uživo
33
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Zvijezda iz susjedstva potpisala za United. Englezi su za njega dali golem novac

Ljetni prijelazni rok službeno je otvoren, a nogometna tržnica već bruji od glasina, najava i spektakularnih transfera koji bi mogli obilježiti nadolazeću sezonu. Klubovi diljem Europe žele pojačati svoje momčad i traže pojačanja koja će donijeti prevagu na terenu. Na našem portalu svakodnevno pratimo sve najvažnije informacije, potvrđena pojačanja, insajderske najave i zanimljive špekulacije s tržišta i posebnim naglaskom na hrvatske nogometaše.

Učitaj još