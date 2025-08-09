Trebao je biti ponos nacije Aleksandra Vučića, no pratvara se u debakl

Aleksandar Vučić Nacionalni stadion u Srbiji vidi kao jedan od ključnih projekata, “ponos nacije” vrijedan milijardu eura, koji bi trebao biti jedan od najljepših u Europi. No, od postavljanja kamena temeljca u svibnju 2024. godine niz problema usporava njegovu izgradnju.

Vrijednost radova naglo je narasla na milijardu eura, pojavili su se problemi s građevinskim dozvolama, radovi kasne, a posljednji udarac je ostavka direktora EXPO 2027 Dušana Borovčanina. Srbija bi za dvije godine trebala ugostiti svjetski poznati sajam, a Nacionalni stadion planiran je kao središnje mjesto događanja. No, planovi se sve više urušavaju.

Borovčanin je navodno sam podnio ostavku, a vlast s njim postigla dogovor o povlačenju. Na njegovo mjesto 1. kolovoza došao je Danilo Jerinić, iskusniji menadžer koji je ranije vodio ključne segmente u tvrtki EXPO, od dizajna i gradnje do logistike i upravljanja događanjima.

Prema poljskom portalu Stadiumdb, problemi su postali očiti kada je krajem travnja Vučić najavio četveromjesečno kašnjenje radova. Plan je bio dio zaostatka nadoknaditi radom u tri smjene, no i dalje nedostaje još dva mjeseca do predviđenog roka.

Profesor Nenad Ivanišević s Građevinskog fakulteta u Beogradu, iako nije uključen u projekt, procjenjuje da je manje od 1 % radova na samom stadionu dovršeno. Dodatni problem je što se radovi izvode bez svih potrebnih dozvola, što dodatno usporava realizaciju. Vučić je istaknuo da službenici zaduženi za potpisivanje dokumenata imaju rezerve, osobito nakon tragedije u Novom Sadu i pada nadstrešnice.