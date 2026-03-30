FOTO Pogledajte kakav kaos u Srbiji, naguravanje s policijom. Radili i pendreci
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, nositelj liste vladajuće Srpske napredne stranke, proglasio je u nedjelju navečer pobjedu koalicije predvođene SNS-om u svih 10 općina i gradova na lokalnim izborima održanim tijekom dana, praćenim incidentima, tučnjavom i nepravilnostima na koje su ukazali oporba i studentski pokret.
Vučić, čije su ime "Aleksandar Vučić - Srbija, naša obitelj" nosile sve lokalne izborne liste, u sjedištu SNS-a pred novinarima, na temelju preliminarnih stranačkih rezultata, proglasio "pobjedu s 10:0" nad oporbom i studentskim listama.
Prema izvješćima neovisnih promatrača i oporbenih lista, izborni dan obilježili su brojni incidenti i nepravilnosti, a glasanje je u većini mjesta praćeno fizičkim obračunima, napadima na građane, aktiviste i novinare. Sukobi su registrirani u Boru, Bajinoj Bašti, Kuli.
Policija je večeras upala u stranačke prostorije oporbenog Narodnog pokreta Srbije (NPS), što su druge parlamentarne oporbene stranke osudile. U početku razlog upada policije nije bio poznat, a predsjednik NPS Miroslav Aleksić citirao je objašnjenje koje su dobili da je u tijeku "policijsko postupanje prema osobama zatečenim u ovim prostorijama".
Najviše sukoba bilo je u Boru, na istoku Srbije, te u u Bajinoj Bašti na zapadu, i u vojvođanskom gradu Kula, gdje je uoči zatvaranja birališta kordon policije razdvajao pristaše SNS-a s jedne i oporbe i studenata s druge strane.