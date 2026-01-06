Trebao je biti nogometaš, lopta ga je pogodila u oko pa je oslijepio. Tako se rodio genij...

Život Andree Bocellija, jednog od najcjenjenijih i najvoljenijih glasova suvremene glazbe, mogao je krenuti potpuno drugačijim putem. Rođen u malenom toskanskom mjestu Lajatico, odrastao je uz dvije velike ljubavi, glazbu i nogomet. Iako je od rođenja patio od kongenitalnog glaukoma koji mu je značajno oštetio vid, mladi Andrea nije dopuštao da ga to spriječi u uživanju u djetinjstvu i igri s prijateljima. Nogometna lopta bila je središte njegova svijeta, a svaki slobodan trenutak provodio je na livadama, trčeći za njom, sanjajući o potezima velikih nogometnih majstora i golovima koji će se pamtiti. Upravo je ta neizmjerna ljubav prema najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu ispisala najdramatičnije poglavlje njegova života, ono koje će ga zauvijek promijeniti i usmjeriti prema sudbini koju tada nije mogao ni zamisliti. Dogodilo se to tijekom jedne naizgled obične utakmice, u trenutku nepažnje koji je zapečatio njegovu sudbinu. U žaru igre, lopta ga je nesretno pogodila ravno u oko, uzrokujući teško oštećenje koje je bilo kap koja je prelila čašu.

Imao je svega dvanaest godina kada se njegov vizualni svijet zauvijek ugasio. Nakon nesreće, uslijedile su brojne liječničke intervencije i operacije u nadi da će se barem dio vida moći spasiti. Liječnici su ulagali goleme napore, no ozljeda je bila preteška. Udarac nogometnom loptom bio je konačan i fatalan za njegov ionako krhak vid. Vijest da više nikada neće vidjeti svjetlo dana, boje prirode ili lica svojih najmilijih bila je poražavajuća za dječaka na pragu puberteta. Tama koja ga je obavila postala je njegova nova stvarnost, a snovi o nogometnoj karijeri rasplinuli su se u trenu. Umjesto da ga slomi, tragedija je u njemu probudila novu vrstu snage, onu koja se nije oslanjala na vid, već na sluh, osjećaje i, ponajviše, na glazbu koja je polako postajala njegovo utočište i spas. Svijet koji više nije mogao vidjeti, odlučio je osjetiti i stvoriti kroz zvuk.

Pause for a moment whatever you are doing



“The Land Burns”, the Godfather theme, in a live rendition by Andrea Bocelli



Tears and chills



One of his most moving performances ever 🎤✨pic.twitter.com/0wiqbsbEzO https://t.co/dVQT1UOsx7 — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) December 27, 2025

Ono što je uistinu fascinantno jest činjenica da ljubav prema nogometu, sportu koji mu je na tako okrutan način oduzeo vid, nikada nije nestala. Još od srednjoškolskih dana šezdesetih godina prošlog stoljeća, Bocelli je postao i ostao vjerni navijač milanskog Intera. Slijep, nije mogao gledati utakmice na televiziji, ali je zato pronašao svoj prozor u svijet nogometa, radio prijemnik. Svakog vikenda, s uhom prislonjenim uz zvučnik, proživljavao je svaki trenutak utakmice, svaki dribling, svaku obranu i svaki gol. Zvuk navijača, glas sportskog komentatora i huk s tribina stvarali su u njegovoj mašti živopisne slike koje su bile stvarne kao da ih gleda vlastitim očima.

Dok je njegova ljubav prema nogometu rasla u tišini njegove sobe, ona druga, prema glazbi, postajala je sve glasnija. Bocelli se u potpunosti posvetio pjevanju, a njegov izvanredni talent nije mogao dugo ostati skriven. Svjetsku slavu stekao je 1994. godine, kada je pobjedom na slavnom festivalu u Sanremu u kategoriji novih izvođača osvojio srca publike i kritike. Bio je to početak jedne od najblistavijih glazbenih karijera našeg doba.

Andrea Bocelli opens up the World Cup Draw 🎤



Chills 🥶 pic.twitter.com/84Bpo70xHN — ESPN FC (@ESPNFC) December 5, 2025

Iako mu sudbina nije dopustila da postane profesionalni nogometaš, život je pronašao način da spoji njegove dvije najveće ljubavi na najspektakularniji mogući način. Bocelli je, kao već proslavljeni umjetnik, dobio priliku vratiti se na nogometni teren, ali ovoga puta kao zvijezda koja nastupa pred desecima tisuća ljudi. Jedan od takvih trenutaka dogodio se 2009. godine, kada je svojim glasom uveličao finale Lige prvaka, najprestižnijeg klupskog nogometnog natjecanja. Međutim, nastup koji se urezao u kolektivno sjećanje i koji najbolje oslikava njegovu strast prema nogometu dogodio se sedam godina kasnije, 2016. godine. Bila je to sezona u kojoj je engleski klub Leicester City, predvođen talijanskim trenerom Claudijem Ranierijem, ispisao jednu od najljepših sportskih bajki u povijesti, osvojivši naslov prvaka Premier lige protiv svih očekivanja. Dirnut njihovom nevjerojatnom pričom i kao znak poštovanja prema svom sunarodnjaku Ranieriju, Bocelli je samoinicijativno kontaktirao klub i ponudio da pjeva na njihovoj proslavi naslova. Tog dana, na stadionu King Power, odjeven u dres Leicester Cityja, izveo je ariju "Nessun Dorma" i svoj hit "Con te partirò". Nedavno je pjevao na ždrijebu za svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine