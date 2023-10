Traže izlaz iz očajne serije: Jakirović najavio osvježenja u momčadi

Sergej Jakirović preživio je očajan rezultatski niz, trener plavih još ima priliku sve popraviti i usmjeriti Dinamo prema svjetlijoj sutrašnjici. Jer, sadašnjost je nakon četiri poraza (Hajduk, Ballkani, Gorica, Viktoria) i jedne pobjede (Istra) u pet utakmica vrlo ružna iako za maksimirsku momčad još nije sve izgubljeno. Doista bi bilo suludo da je Dinamo promijenio još jednog trenera s obzirom na to da je jednu smjenu već odradio kad je Igora Bišćana poslao niz stepenice.

Sve se urotilo protiv nas

Ako je Jakirović s Goricom, Zrinjskim i Rijekom znao naći pravi put, sagraditi momčad, onda to zacijelo može i s Dinamom jer sigurno je da ima ipak bolji kadar nego u svojim prijašnjim klubovima. No Dinamo je posebno zahtjevan klub u kojem je teško raditi, pogotovo sad kad su kola krenula nizbrdo, na što ni ti igrači kao ni cijeli klub nisu naviknuli. Pametno je bilo zadržati Jakirovića koji sad već jako dobro poznaje svoje igrače i mogao bi i morao iz njih izvući puno više nego što su dosad davali. Istina je i da klub neće dugo čekati da plavi brod zaplovi mirnijim vodama pa je sad svaka nova utakmica mač nad glavom i Jakiroviću i njegovim igračima. A prva od njih je Lokomotiva koja danas stiže u Maksimir na sučeljavanje od 17.10 sati. Do te utakmice slegnuli su se dojmovi o novom porazu u Konferencijskoj ligi.

– Analizirali smo utakmicu i ostajem kod onoga što sam rekao nakon nje, nismo imali dobar protok lopte, nismo uspjeli provesti svoj plan protiv fizički jake i agresivne Viktorije. No ne treba sad kukati, već se okrenuti novoj utakmici, izvući pouke. Igrači su svega svjesni i svima nam je teško. Nema nam druge nego dati sve od sebe kako bismo iz ove situacije izašli te se okrećemo utakmici s Lokomotivom koja nam je jako važna – kaže Sergej Jakirović.

Nije lako dokučiti koji je glavni problem u igri Dinama, uz ono što smo već ustvrdili, da plavi nemaju individualnu kvalitetu kojom bi rješavali utakmice kad momčad u cijelosti ne igra dobro. A sad se stvorio i dodatni pritisak zbog tih loših rezultata.

– Što se pritiska tiče, trebalo bi svakog pojedinačno pitati, možemo mi govoriti o pritisku i stresu igranja u Dinamu, ali to je ono što igranje u Dinamu nosi, uvijek se očekuju pobjede, ljudi očekuju pobjede, želimo ih i mi, a u ovom trenutku kao da se sve urotilo protiv nas. No, kako sam već bio rekao, samo se mi sami možemo izvući iz ove situacije, nitko nas drugi ne može izvući. Stožer, igrači, svi u klubu moramo zajedno povući i vjerujem i nadam se da ćemo već danas u tome uspjeti. Želio bih da igramo s više rizika u zadnjoj trećini, da smo fluidniji.

Lokomotiva je nekoć bila najbolji suparnik plavima, redali su pobjede protiv nje, no u posljednje vrijeme nije tako.

– Lokomotiva je mlada, energična momčad koja se nadigrava, uživa u nogometu, a to bih želio i kod svoje momčadi. Dobro ih znamo, vodio sam Rijeku protiv njih i dobili smo s 2:1, mislim da znam kako trebamo igrati.

Upitni Bulat i Baturina

Nakon poraza od Viktorije Jakirović je najavio osvježenja u momčadi.

– Vidjet ćemo kako se tko osjeća, više psihički nego fizički, bit će nekih promjena kako bismo dobili agresivnost i čvrstinu, sve ono što nam treba protiv vrlo dobre Lokomotive – kaže Jakirović.

Petković i dalje ne konkurira za momčad, problema imaju Bulat i Baturina, tek će se vidjeti hoće li biti u kadru, hoće li i koliko igrati. Možda je vrijeme da vidimo i neke koji su manje igrali kao što su Perković, Sosa, Halilović, Marin, Menalo, Sučić, možda povratnički debitira i Theophile, za očekivati je i Ademija. Vidjet ćemo što će odlučiti Jakirović, no izostanak Petkovića, Bulata i Baturine bio bi veliki hendikep, a plavi moraju pobijediti da bi oraspoložili navijače koji su im prvi put u četvrtak zviždali.

– Ma navijači su uvijek uz nas, razočarani su kao i mi, očekuju više od nas, dosta ih dolazi. Mi želimo bolje, dati sve, pokazati želju, bacati se na glavu, ostalo nije problem. Da, imamo problem realizacije, to se vidi – zaključio je Jakirović pred ovaj, za Dinamo i sebe strašno važan ispit.

