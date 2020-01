Transfer Danija Olma u potpunosti razbjesnio navijače velikog kluba: Imbecili!

Transfer-saga najboljeg igrača Prve HNL posljednjih godina Danija Olma napokon je završena. Španjolac je jučer oko osam sati otišao iz kampa modrih u Rovinju, gdje se emotivno rastao sa sad već bivšim suigračima te se jutros sa zagrebačkog aerodroma uputio u Njemačku. Postaje novi igrač jedne od najmlađih i najperspektivnijih momčadi u nogometnom svijetu te trenutačno vodeće u njemačkoj Bundesligi, RB Leipziga ili punim nazivom RasenBallsport Leipziga.

Navijači Leipziga su očekivano oduševljeni novom zvijezdom u momčadi, ali na Twitteru su prilično glasni bili navijači velikog Manchester Uniteda.

Brojni pratitelji nogometa smatraju kako je Lepzig odradio sjajan posao s odštetom koja nije previsoka za igrača takvog potencijala, a s tom ocjenom slaže se i ugledni novinar Marce Chris Winterburn.

- Ljude bi trebala zaboljeti glava zbog toga što izgleda da Olmo odlazi za 20 milijuna. Radi se o španjolskom reprezentativcu i fenomenalnom talentu. Čak mogu reći da je ovo jednako jak transfer kao onaj Brune Fernandesa u United. Leipzig je stvarno dobar na tržištu - napisao je Winterburn na Twitteru.

