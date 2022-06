Tom Cruise je jedva čekao raditi s njim, a sad u Hrvatskoj objašnjava tajnu uspjeha

"Današnje nemogućnosti sutrašnje su inovacije." Na početku panela pod radnim naslovom "Čarolija sportskog marketinga" kazao je to Sasha Savic, izvršni direktor MediaComa, pete po veličini američke kablovske televizije.

– Mi u Americi izraz "prime time" više i ne koristimo. Sport je sada jedini "prime time". To je jedini sadržaj za koji si siguran da će ga ljudi gledati u stvarnom vremenu. Sve ostalo možete gledati po vašem rasporedu.

Još je neke fascinantne marketinške podatke iznio ovaj rođeni Sarajlija kazavši:

– Do prije pet godina marketing se radio tako da ste jednu poruku slali milijunima ljudi, a mi sada vodimo kampanje u kojima imamo 7000 kreativnih izvedbi za različite tipove konzumenata. A to je jednostavno nužnost jer po jednom istraživanju od prije dvije godine samo 22 posto ljudi patilo bi zbog toga ako bi s tržišta nestao neki njima atraktivan brend. Čak je 78 post onih brendova čiji nestanak tržišta nitko ne bi niti primijetio.

Esports nije prijetnja sportu

Iznio je Savic još jednu zapanjujuću istinu današnjice:

– Nedavno sam u New Yorku imao sastanak s tvrtkom koja organizira virtualna vjenčanja. Ta kompanija kreirat će vaš avatar baš kao i avatar vaše mladenke i vi ćete se, uz virtualni prsten, vjenčati, a da se vaše vjenčanje nije dogodilo u fizičkom svijetu. Takve ideje rodile su se usred pandemije koronavirusa kada su fizički kontakti bili onemogućeni.

S tom činjenicom jedan drugi sudionik panela, ikona američkog nogometa Ray Lewis (47), baš i nije bio oduševljen:

– Esencija života je ljudski kontakt, a njega je u današnjem svijetu sve manje. Pokušavam svojoj djeci reći da ih njihov telefon nikad neće više voljeti nego ja, a i neće im nikad reći ni istinu koju trebaju čuti.

Ray Lewis rijedak je primjer sportaša modernog doba koji je ostao vjeran jednoj momčadi sve vrijeme svoje karijere, a to znači 17 sezona.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL 10.06.2022., Zadar - Zadar - Sunset Sport Media Festival - Engage and Empower. Ray Lewis. Photo: Sime Zelic/PIXSELL

– Kada je tome tako, onda nemate problema odgovoriti na pitanje "Gdje je vaš dom?"

Sudionik panela bio je i Stephen Cook, dopredsjednik i šef sadržaja agencije IMG, prije toga zaposlenik Sky Sportsa. A on je iznio zanimljivo zapažanje, pomalo i zabrinjavajuće za novinare.

– Neki igrači klubova Premijer lige danas ignoriraju reportere, odnosno sportske novinare i okreću se društvenim mrežama ili pak influencerima.

Iz publike stiglo je zanimljivo pitanje za Sašu Savicha o tome u kojoj mjeri su videoigre (esports) ugroza za klasični sport ako se zna da se na njihovim natjecanjima dijele milijunske nagrade?

– Esports sve više novca investira u marketing, no unatoč tome ja ih ne vidim u "prime timeu". Oni će biti popularni na streaming, odnosno digitalnim platformama, no njihova publika ionako niti ne gleda televiziju. To su ljudi koji sate i sate provode igrajući igrice.

Jedini panel koji je zapravo bio predavanje bio je onaj glavnog inicijatora ovog festivala Petea Radovicha. Američki Hrvat govorio je o snazi priče, vlastitoj formuli s kojom je došao do čak 41 kipića "Emmyja", poznate američke televizijske nagrade.

– Emmyji mi daju slobodu rada. Moji šefovi vide da ih osvajam pa mi daju potpunu slobodu.

A riječ je o producentu emisija o američkom nogometu, ali i čovjeku koji priprema uvodne priče o Ligi prvaka za utakmice koje se prenose na američkoj CBS mreži.

– Samo tri od 100 reklama zadrže vašu pažnju dulje od nekoliko sekundi. Isto je i sa sportom i zato morate biti kreativni da zadržite pažnju gledatelja.

Suradnja s Johnom Malkovichem

A njegova kreativnost protezala se i na suradnju s najvećim glumačkim imenima kao što su Tom Cruise i John Malkovich.

– Suradnja s Malkovichem bila je možda i najveći rizik u mojoj kreativnoj karijeri, no itekako se isplatilo. U tom prilogu najmanje je bilo riječi o američkom nogometu, možda 20-ak sekundi, daleko više o umjetnosti, no ipak se pokazalo vrlo uspješnim jer smo privukli pažnju gledatelja na konferencijski finale. Pokazalo se da je jako važno ispričati priču na kreativan način – objasnio je Radovich i ispričao priču kako je uspio snimiti atraktivan najavni prilog za Super Bowl u siječnju 2021., usred pandemije koronavirusa.

A događalo se to u vrijeme kada se sportaše nije moglo snimati uživo pa je Radovich od svega stvorio emotivnu priču.

– Bila su to luda vremena u kojima smo se morali snalaziti i u kojima je kreativnost bila na velikom ispitu. Ne samo sportaše, quaterbackove Bradyja i Mahomesa, već i glazbenike, snimali smo online. Uz pjesmu "Stand by Me" okrenuli smo sve na one koji su se najžešće borili protiv pandemije.

Dobar dio svojih priča napisao je u zrakoplovu.

– Prilično sam zauzet radnim danima i onda koristim avionska putovanja za rad na svojim projektima. Tamo imam potrebno vrijeme i mir.