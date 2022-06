Ovaj zvjezdani trio stigao je u Hrvatsku! Teško je reći tko je veća sportska legenda

Sportske legende Ray Lewis, Julian Edelman i Peter Schmeichel stigli su u Hrvatsku uoči održavanja prvog Sunset Sports Media Festivala. Osim njih, stigao je i Stephen Espinoza, čovjek koji stoji iza uspjeha dva povijesna spektakla znana kao "Mayweather-Pacquiao" i "Mayweather-McGregor".

Na festivalu sudjeluju kao predavači, a teme su vezane naravno, uz sport, ali i marketing u sportu, kao i sve ono što sport čini globalnom atrakcijom i jedinim medijskim događajem koji se mora pratiti uživo.

Fotografi su ih ulovili u Restoranu Adriatic u Splitu iz kojeg putuju na Hvar, jedan od naših najljepših otoka, i često odredište stranih zvijezda u Hrvatskoj.

U četvrtak dolaze na Sunset Sports Media Festival, koji se održava u Zadru, od 09. do 11. lipnja 2022. u zadarskom Arsenalu i poslovni je događaj koji će po prvi puta okupiti najveće profesionalce u svijetu sporta.

Peter Schmeichel, nogometna legenda, bivši vratar, osvajač ogromnog broja trofeja, uključujući Kup prvaka s Manchester Unitedom i naslov europskog prvaka s reprezentacijom, ali i bivši igrači američkog nogometa, višestruke MVP Super Bowla, Julian Edelman koji je odigrao 12 sezona NFL-u za legendarne New England Patriotse i Ray Lewis, igrač kojeg se smatra jednim od najvećih "linebackera" u povijesti NFL-a sigurno će održati zanimljiva predavanja, ali i uživati u ljepotama naše obale.

Foto: Francesco Scaccianoce / ipa-agency.net Diletta Leotta (DAZN) during AC Milan vs Atalanta BC, italian soccer Serie A match in Milan, Italy, May 15 2022 Photo: Francesco Scaccianoce / ipa-agen/IPA

Sunset Sports Media Festivala, spoj je globalne sportske i medijske industrije i poslovnog događaja koji će na jednom mjestu 9. – 11. lipnja okupiti neke od najvećih sportskih, medijskih i marketinških profesionalaca globalno.

To mjesto je, kao što već znate grad s najljepšim zalaskom sunca, Zadar, odnosno zadarski Arsenal, a očekuju nas zanimljiva predavanja koja će održati etablirani međunarodni stručnjaci, između ostalog i istinske sportske legende kao Ray Lewis, Julian Edelman i Peter Schmeichel.

Očekuju nas predavanja i paneli na kojima će se obraditi vrlo aktualne i zanimljive teme kao, "The game changers" i "The future of Serie A", na kojima će između ostalih sudjelovati i talijanska sportska medijska senzacija Diletta Leotta, "The power of story" – predavanje Petea Radovicha višestrukog dobitnika nagrade Emmy, ali i predavanja "Engage and Empower", Athletes owning their brands”, "Out of the box", "Started from the bottom, now we re here", "In the ring with Steven Espinoza", "Underdogs", i "Footbal vs Footbal".

Organizatori su se pobrinuli i da ne nedostaje dobre zabave pa će sudionici će imati priliku uživati i u najboljem od hrvatske glazbe, a očekuju nas nastupi istinskih legendi domaće glazbene scene, kantautora Petra Graše i Nene Belana & Fiumensa.