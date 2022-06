Svjetske sportske i medijske zvijezde stigle u Hrvatsku, nastupat će u Zadru

Tamo gdje je najljepši zalazak sunca na Jadranu, ovih dana na svjetlo dana izići će jedan vrlo zanimljiv sportsko-poslovni projekt. U spomeniku kulture nulte kategorije (Arsenal), sagrađenom u 18. stoljeću još za vrijeme mletačke uprave, u Zadru će se u petak i subotu održati nulto izdanje Sunset Sports Media Festivala. A riječ je o predavanjima i panel-diskusijama uz sudjelovanje slavnih osoba iz svijeta sporta i medija koji sport i sportaše prezentiraju.

Animirao Pete Radovich

Tako će sudionici moći čuti i vidjeti dvije velike zvijezde američkog nogometa, Juliana Edelmana i Raya Lewisa, ali i svjetsku nogometnu legendu Petera Schmeichela, hrvatskog člana Košarkaške kuće slavnih Dina Rađu i stolnoteniskog velikana Zorana Primorca. A da bi cijela priča dobila dodatnu vrijednost, organizatori su se potrudili dovesti i talijansku medijsku senzaciju Dilletu Leottu i njezine afirmirane kolegice, sportske novinarke Katie Abdo (CBS Sports), Amande Guerre (CBS Sports), Debole Adebanjo (BBC)... A većinu njih animirao je da dođu u Hrvatsku američki Hrvat Pete Radovich, jedan od najuglednijih sportskih producenata u SAD-u.

Kako se došlo na ideju da se organizira takav festival, koja je njegova svrha i kako bi taj festival trebao izgledati u godinama koje dolaze, razgovarali smo s Tomom Ricovom, suvlasnikom agencije Pepermint, svojedobno poznatim zagrebačkim DJ-em, a danas uspješnim poduzetnikom.

- Ta ideja rađala se na Weekend Media Festivalu u Rovinju, na koji Pete Radovich dolazi godinama. Zaključili smo da bi događanje na kojem bismo povezali sport i sportski biznis, medije i marketing zacijelo bilo hit, ali uz uvjet da to ne bude klasična konferencija, nego nešto neformalno, “funky”. Premda smo bili u vremenskoj oskudici, odlučili smo to ipak napraviti, da na tom nultom izdanju vidimo koje će biti slabosti tog projekta i gdje ga možemo pojačati. Naše ambicije nisu da to bude hrvatski ili regionalni festival, nego svjetski.

A u tome je hrvatskim organizatorima spreman pomoći Pete Radovich, čiji su kontakti, očigledno, i ovom prilikom jako puno koristili. Pete je, naime, producent na CBS Sportsu, televizijskoj kući koja producira prijenose i studijske emisije američkog nogometa i nogometne Lige prvaka.

- Riječ je o čovjeku koji je dosad dobio 41 nagradu Emmy, a kakvo je to profesionalno postignuće najbolje će vam reći podatak da ih serija “Sopranos” ima 26, Jerry Seinfeld 10, a sitcomi “Seks i grad” sedam te “Prijatelji” šest. Pete je u jako dobroj situaciji jer osim u američkom nogometu ima kontakte i u europskom. A američki nogomet je sve gledaniji u Europi, a europski u Americi, pa će naš završni panel “Football vs. Football” biti na temu prožimanja i konkurentnosti tih dvaju sportova. A o tome će s jedne strane govoriti NFL zvijezde Julian Edelman i Ray Lewis a s druge Peter Schmeichel.

Kako bi Sunset Sports Media Festival trebao izgledati u godinama koje dolaze?

- Vjerujem da ćemo prerasti dvoranu Arsenal i da ćemo morati otići u Višnjik, a ideja su događanja na nekoliko mjesta u gradu da cijeli Zadar živi s festivalom. Cilj nam je da nam dođu tisuće ljudi iz cijelog svijeta, dakle iz Azije, arapskog svijeta, Južne Amerike, Afrike, Australije i da se povezuju i sklapaju poslove.

Zadarski festival datumski se gotovo preklapa s istovrsnom konferencijom Sporto koja se, nakon niza godina, iz Portoroža preselila u Ljubljanu i čije će najveće zvijezde biti predsjednik Uefe Aleksandar Čeferin i predsjednik PSG-a Nasser Al-Khelaifi.

- Slučajno se dogodilo da su gotovo istodobno. Mi smo naš datum birali po tome kada bismo mogli dovesti ljude, pa smo gledali da to bude u vrijeme kada završe najvažnija nogometna natjecanja, a tek kasnije smo shvatili da je Sporto u isto vrijeme.

Promotori Hrvatske

Hoćete li jedni drugima biti neželjena konkurencija?

- Naš je koncept drukčiji, zato smo i krenuli. Da smo htjeli još jednu sportsku konferenciju, onda bismo je organizirali u nekoj hotelskoj dvorani, no odlučili smo se za događanje koje će za sudionike biti i turistički doživljaj. Želimo da naši sudionici to ne dožive kao poslovnu obvezu, nego kao nešto čemu će se vratiti s veseljem.

A za Edelmana, Lewisa, Schmeichela i Stephena Espinozu, poznatog boksačkog promotora koji je organizirao borbe Floyda Mayweathera s Pacquiaom i McGregorom, ovaj festival već jest i turistički doživljaj.

- U danima uoči festivala oni su bili na Hvaru. Htjeli smo da imaju potpun doživljaj i da budu svojevrsni promotori Hrvatske. A prema količini fotografija koje su objavili na društvenim mrežama, već su nas sada dovoljno promovirali i te fotografije vrijede puno više od reklame na CNN-u. NBA legende već neko vrijeme dolaze u Hrvatsku, a ideja je da to počnu činiti i NFL igrači, ali i njihovi fanovi - kazao je Ricov.

