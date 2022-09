'Tko misli da Livaković nije broj 1 Hrvatske, taj nema pojma o nogometu'

Nogometni trener, stručni komentator na televiziji, a nekad i poznati vratar bivše Jugoslavije, Dinama, Zvezde i Jugoslavije, Tomislav Ivković, smatra da nema dileme o tome tko je prvi golman vatrenih.

Dominik Livaković i Ivica Ivušić podjednako su dobri vratari, golman Dinama ima veliku prednost u tome što brani Ligu prvaka, dok Ivušića participira jedino u domaćem HNL-u.

- Svaka momčad ima crnu rupu, i Real, City, Bayern, bitno je da netko izvadi. Livaković nas je sinoć izvadio u ključnom trenutku u zadnjoj minuti prvog poluvremena i skinuo zicer i dao nam je dovoljno samopuzdanja za drugo poluvrijeme - rekao je Ivković u analizi za Sport klub, pa potom rekao što misli tko treba čuvati vrata reprezentacije:

- To su neznalice koji to uopće dovode pod upitnik. Kad netko dovede pod upitnik njegov status i da je broj jedan u reprezentaciji, onda taj ne zna ništa o nogometu. Druga stvar su želje, a jedno je realnost. To nije radio po željama, kao što je nekad bilo. Nazoveš pa naručiš pjesmu - smatra Ivković.

