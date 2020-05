Tko je najveći košarkaš svih vremena? Jordan, Kobe, LeBron?

Dokumentarac “The Last Dance” otvorio je puno pitanja, a među najpostavljanijim je bilo je li Michael Jordan uistinu bio najveći košarkaš svih vremena? A takvim ga običavaju etiketirati ne samo mediji nego i brojni košarkaši svih naraštaja.

Slavio u svim finalima

Da nas netko ne bi proglasio subjektivnim zato što je “Air” bio suigrač našeg Tonija Kukoča i jer je ovaj Večernjakov novinar imao tu sreću zaviriti u svlačionicu šampionskih Bullsa, odlučili smo se za prilično pojednostavljenu statističku metodu. Naime, otišli smo na stranice 11 medija koji imaju svoje “best ever” rang-liste i, zbrajajući, došli do našeg top 10 poretka.

A on kaže da je Michael zapravo Michelangelo, najveći među najvećima, pri čemu se zagovornici takvog gledanja na stvar ne oslanjaju samo na Jordanovu karizmu i nadnaravni natjecateljski duh već i na brojke koje je ostvario noseći majicu Chicago Bullsa. A one kažu da je riječ o deseterostruko najboljem strijelcu NBA lige, peterostruko najboljem igraču osnovnog dijela sezone i šest puta najkorisnijem pojedincu (MVP) NBA finala. A baš mu ta osvojena finala daju prednost jer od njih šest, kao “Bik” predvodnik, osvojio je svih šest.

Ako bi kriterij bili samo naslovi NBA prvaka, onda bi u prednosti zacijelo bio legendarni centar Celticsa Bill Russell koji je u 13 sezona osvojio 11 prstenova, no on je ipak bio defenzivni specijalist, igrač podalje od jordanovske napadačke raskoši.

Među centrima, najmoćniji ofenzivni strojevi bili su Wilt Chamberlain i Kareem Abdul Jabbar. “Wilt the Stilt” je karijeru završio s prosjekom od 30,1 koševa, no treba znati da je na vrhuncu svojih moći imao osam sezona s prosjekom od više od 30 koševa, a da je u majici Philadelphije (1961./1962.) imao sezonski prosjek od 50,4 koša po utakmici, što zvuči nestvarno. Baš kao i onih 100 koševa u utakmici protiv Knicksa.

A nestvarna je i brojka, kojom se Chamberlain pohvalio u biografiji, a to je da je spavao s 20.000 žena. On jest bio neženja i imao je “neograničen pristup” damama svih boja kože, no mnogi drže da je ipak riječ o prenapuhanoj brojci. A isti su radili i matematički izračun po kojem je ispalo da je Wilt između svoje 15. i 55. godine života spavao godišnje sa 500 žena pri čemu, tako je on govorio, niti jedna nije smijela biti udana. Jedna njegova dugogodišnja prijateljica, i sama dio ove statistike, jednom je kazala da bi taj broj mogao biti deset puta manji.

Koliko god je bio hvalisav kada je u pitanju njegov “score”, Wilt je prije svoje smrti ipak bio spreman priznati da je na parketu netko bio veći od njega:

– Jedini čovjek koji je bio vrijedan novca koji zarađuje u NBA bio je Michael Jordan i svi bi mu igrači trebali dati 10 posto od svoje plaće jer on je košarku učinio uzbudljivom i privlačnim biznisom.

Nezaustavljiv pod košem, ali ipak ne u mjeri u kojoj je to bio “Superman” Chamberlain, bio je i Kareem Abdul-Jabbar, poznat po svom neobranjivom horoku, ali i po tome da ga je Bruce Lee podučavao kung-fuu. On je imao pet sezona s prosjekom od više od 30 koševa a karijeru je, s 42 na leđima, okončao kao rekorder po broju postignutih koševa (38.387) što je 1459 koševa više do drugoplasiranog Karla Malonea. Čak 4300 koševa više ima Jabbar od trećeplasiranog LeBrona Jamesa, čovjeka za kojeg možemo reći da ima neke teoretske izglede da ga prestigne.

A ima “King James” izgleda i da pogurne Jordana s postolja najvećeg svih vremena. Barem tako misli jedan od velikih asova Magic Johnson, četvrtoplasirani u ovom našem izboru, koji je u devet svojih sezona imao dvoznamenkast broj asistencija, a bio je atipičan razigravač. Visok 205 centimetara, mogao je igrati i centra, a svoje Lakerse odveo je 80-ih godina do pet naslova NBA prvaka.

– Najveća košarkaška zvijezda u povijesti je Jordan, a najsvestraniji igrač svih vremena je LeBron koji je nedovršena priča. On nije ispisao posljednje poglavlje svoje karijere i još uvijek ima izgleda da stigne Jordana. Dakako, ako osvoji još koji naslov NBA prvaka.

A da bi se izjednačio s Jordanom, LeBronu trebaju još tri naslova, a kako sada ima toliko godina (35) koliko je Jordan imao kada je osvojio svoj šesti naslov, nije lako vjerovati da će u toj misiji i uspjeti. No, zato je LeBron bolji od Jordana u statističkim kolonama skokova (7,4) i asistencija (7,4), dok je Jordan, koji je bolji strijelac (30,1 koševa po utakmici naprama LeBronovih 27,1) karijeru okončao s prosjekom od 6,2 skoka i 5,2 asista. Kod Jamesa fascinira i to da je u svih svojih 17 sezona u momčadima za koje je igrao upravo on imao najviše dodavanja za koš, a prije no što će koronavirus prekinuti ovu sezonu, sa svojih 35 godina bio je vodeći dodavač lige. A da bi u tom svijetu i dalje dominirao, LeBron godišnje troši 1,5 milijuna USD na brigu o vlastitu tijelu.

Po listi koju smo dobili, najbolji bijeli košarkaš svih vremena bio je Larry Bird, krilo Boston Celticsa, igrač naoko neatletičan, ali vrlo brze i precizne ruke i sjajnog osjećaja za igru. On je, recimo, daleko ispred jednog Juliusa Ervinga koji je bio spektakularan atleta, pojam za atrakciju, ali ne i toliko ubojit.

Uvijek će biti prijepora

Za mlađe NBA fanove možda će začuđujuće biti što u Top 10 nema spektakularnog driblera Stephena Curryja i što je nesretno preminuli Kobe Bryant tek na devetom mjestu. No, Bryant možda zaslužuje biti tek jedno mjesto niže, ispred Shaqa, ali ne i ispred ostalih koji su rangirani prije njega. Osim toga, u deset nema niti Hakeema Olajuwona koji je za ovog novinara bio bolji igrač od desetoplasiranom Tima Duncana. Na koncu, sve se svodi na NBA igrače, a prijepori oko toga tko je najveći, tko su najvećih deset u povijesti nikad neće prestati jer uspoređivati igrače iz različitih razdoblja isto je što i uspoređivati vojne osvajače iz različitih stoljeća. Tko danas sa stopostotnom sigurnošću može reći tko je bio veći vojskovođa: Aleksandar Veliki, Džingis-kan ili Napoleon?

TOP 10

Michael Jordan 108

LeBron James 87

Kareem Abdul-Jabbar 77

Magic Johnson 66

Wilt Chamberlain 58

Larry Bird 56

Bill Russell 39

Shaquille O’Neal 31

Kobe Bryant 27

Tim Duncan 23

Ovi bodovi rezultat su zbroja 11 rang-lista različitih medija, a bodovali smo samo svrstavanje u prvih 10, pri čemu smo za prvo mjesto davali 10 bodova, za drugo 9, za treće 8...

