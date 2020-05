I Realova nada trenira u Cedevitinu domu

Premda se ni na horizontu ne vide prve košarkaške utakmice, hrvatski izbornik Veljko Mršić brine se o svojim izabranicima.

Doduše, riječ je o dobrovoljnim treninzima reprezentativnih kandidata stacioniranih u Zagrebu, ali i onih košarkaša koji su pokazali volju da im se pridruže, poput američkog studenta Otona Jankovića ili pak bivšeg Realova juniora Domagoja Prolete.

Doduše, među njima je i jedan aktualni realovac, 18-godišnji Boris Tišma, velika nada naše košarke koji čeka vijesti iz Madrida vezane uz to kakav će mu ugovor kraljevski klub ponuditi nakon isteka juniorskog staža.

S obzirom na to da je juniorska Euroliga otkazana, Boris će u Hrvatskoj ostati sve do rujna te to vrijeme iskoristiti za individualni rad, ali i zajedničke treninge koje je za igrače reprezentativnog kalibra osmislio izbornik. Kako su olimpijske kvalifikacije odgođene za sljedeće ljeto, Tišma bi već tada (s 19 godina) mogao biti ozbiljan kandidat za taj sastav. Baš kao i njegov vršnjak Roko Prkačin koji, doduše, redovito trenira u svom klubu Ciboni.

– Došli su svi koje sam zvao, a javili su se još neki. Uglavnom igrači bez angažmana, za koje je bolje da organizirano vježbaju nego da su prepušteni sami sebi. Većina ih je bez kluba, a one koji imaju klub bilo bi glupo stavljati u ovu situaciju jer su pod ugovorima – objasnio je izbornik.

S obzirom na vrlo neizvjesnu situaciju u svijetu sporta nastalu zbog pandemije koronavirusa, većina tih igrača je na tržištu, bez dogovora sa svojim ovosezonskim klubovima.

Prvo su s izbornikom počeli trenirati Željko Šakić (Lietkabelis), Filip Krušlin (Cedevita Olimpija), Roko Rogić (Nymburk) i Boris Tišma (Real), a potom je Mršić zvao još i Jakova Mustapića (Igokea) i Karla Žganeca (Cluj).

– Trenirao sam u obiteljskoj vikendici u Lici gdje sam više radio u teretani i trčao, a manje igrao košarku na vanjskom igralištu. Tijekom izolacije svi smo se naviknuli na uži krug obitelji pa smo i zaboravili koliko je dobar osjećaj trenirati s kolegama sportašima – kazao je Jakov Mustapić koji je na obiteljskom ranču imao najbolje (privatne) uvjete za individualni rad od svih spomenutih.

A slično situaciju doživljava i veteran Željko Šakić.

– Košarka je naša ljubav, ali i posao i jako mi je drago što mogu ponovno trenirati u dvorani, sa svojim prijateljima. Osim ova tri tjedna treninga s Mršićem, još imam dva treninga s mojim kondicijskim trenerom Vedranom Ćosićem koji me priprema već 8-9 godina i uz kojeg sam sada došao na željenu razinu, s 32 na leđima.

Razigravač Roko Rogić bio je ugodno prošloljetno reprezentativno iznenađenje.

– Izbornik se odlično dosjetio jer je ovo i prilika da svi dodatno radimo individualno, i to one stvari za koje u sezoni obično nemamo vremena. Osim toga, vidim da se ljudi polako dogovaraju i za utakmice na vanjskim terenima.

Poželio je Mršić i jednu takvu utakmicu između ovdje spomenutih igrača i Cibone, ali za tu ideju od Središnjeg državnog ureda za šport još nije dobio zeleno svjetlo.

– Dečki rade dobro i pitaju mogu li trenirati i više od tri puta tjedno, pa ćemo to razmotriti. Moramo se zahvaliti Cedeviti Junior što nam je omogućila termine u svom trening-centru – zaključio je Mršić, koji to gostoprimstvo može zahvaliti i svom prijateljstvu, još iz Ciboninih kadetskih dana, s direktorom Cedevite Junior Tomislavom Zebićem.

Disciplinirani kakvi sportaši jesu, nisu pristali na zajedničku fotografiju radi poštivanja pravila fizičke udaljenosti. S druge strane, na presici dojučerašnjeg HDZ-ova člana Ivana Penave mogli smo vidjeti hrpu ljudi kako ne poštuju traženi razmak. Za sportaše i političare u toj priči kao da ne vrijede ista pravila.

