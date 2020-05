Pozvao Jordana na obračun: Riješimo to muški, cinkeru!

Nakon što su emitirane i posljednje dvije epizode dokumentarnoga serijala The Last Dance u medijima se pojavilo nekoliko snažnih reakcija bivših suigrača Michaela Jordana, a najžešća je bila ona od Horacea Granta koji je najvećeg košarkaša svih vremena etiketirao lažljivcem.

Naime, nakon što je Jordan izjavio da je detaljima iz svlačionice Bullsa autora knjige "Jordan Rules" opskrbljivao upravo Grant, dotični je ovako odgovorio:

- Laž, laž, laž... Ako je on kivan na mene, riješimo to kao muškarci. Pričajmo o tome ili to možemo riješiti i na drugačiji način. Laž je da sam ja bio izvor informacija novinaru Samu Smithu. Mi jesmo bili prijatelji, i danas smo, no ja nikad ne bih ugrozio svetost svlačionice.

Osim toga, Sam Smith je bio istraživački novinar, a oni obično imaju više izvora pa ne shvaćam zašto Jordan upire prstom u mene - kazao je za radio ESPN 1000 krilni-centar koji je sudjelovao u prvi tri naslova NBA prvaka Bullsa i koji je imao potrebu reći sljedeće:

- Tridesetak godina poslije Michael mene naziva potkazivačem, a što je onda on kada kaže da je u svojoj prvoj NBA sezoni ušao u sobu svojeg suigrača i zatekao lake žene, marihuanu i kokain. Zašto je on to morao svima obznaniti? Ti nekoga zoveš cinkerom, a cinker si zapravo ti.

Nakon što je Jordan otvorio neke stare rane, Grant je demantirao još jednu priču. A nju je ispričao njegov prijatelj Sam Smith i ona kaže da je Jordan, po povratku s utakmica, od kabinskog osoblja zrakoplova tražio da se onima koji nisu dobro igrali hrana uskrati.

- Istina jest da je on to rekao stjuardesi, na što sam ja otišao do njega i upotrebio riječi koje ne želim ponoviti. Na to se on nije niti pomaknuo. Svi koji me poznaju, znaju da ja takvo što ne bih dopustio. Da je on pokušao uzeti mi moj obrok, obračunao bih se s njime i danas ne bi bilo tenisica Air Jordan. Niti bi Bullsi osvojili šest NBA naslova, ja vam to jamčim.

A dotični se osvrnuo i na redateljski uradak kojeg je nazvao takozvanim dokumentarcem.

- Nije pravi dokumentarac kada onaj o kojem je riječ ima pravo odlučivati što će biti u njemu. To nije dokumentaristički, izbaciti toliko stvari koje su se dogodile i zato ja to zovem takozvanim dokumentarcem. Da budem iskren, taj film je sniman za Jordana.

Neistinu je, kaže sljedeći svjedok, Jordan iznio i po pitanju trovanja s pizzom. A nju je, te 1998., osobno ispekao i dostavio Craig Fite, zaposlenik lanca pizzerija Pizza Hut, inače veliki navijač Bullsa. Toliki da je i svom sinu dao ime Jordan što možda ne bi učinio da je prije čuo što je Jordan, u ovom dokumentarcu, kazao za njegovu pizzu.

- Sjećam se da sam rekao kolegama da ću ju ja napraviti, da ne bi netko nešto sprčkao. Osim toga, nije istina da smo nas petorica dostavili pizzu, jer nas toliko nije niti bilo u lokalu, već smo to učinili samo kolega i ja, dakle dvojica. A već na katu na kojem je bila Jordanova soba osjetio se jak miris dima cigara koje je on pušio. Zbog toga je, valjda, i otvorio prozor svoje hotelske sobe i možda se uistinu prehladio i zaradio povišenu temperaturu.